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В Приморском крае за год при пожарах погибли 158 человек
По словам начальника Главного управления МЧС России по Приморскому краю полковника внутренней службы Александра Агафонова, основные задачи, возложенные на Главное управление в 2012 году, выполнены успешно, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
В 2012 году деятельность Главного управления МЧС России по Приморскому краю была направлена на снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, разработку мер по предупреждению пожаров, совершенствование системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, организацию надзорной деятельности на объектах жизнеобеспечения населения, потенциально опасных и критически важных для национальной безопасности объектах.
Кроме того, большое внимание уделялось совершенствованию системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, организации работ по созданию добровольной пожарной охраны, развитию системы антикризисного управления и ЕДДС муниципальных образований, а также организации мероприятий по обеспечению безопасности в период саммита АТЭС и VI форума старших должностных лиц чрезвычайных служб стран АТЭС.
С начала года в крае произошло 4 957 пожаров, что на 8 процентов меньше, чем в 2011 году. При пожарах погибло 158 человек (на 11 процентов меньше, чем в 2011 году), материальный ущерб от пожаров составил более 151 миллионов рублей. В ходе тушения пожаров спасено более 1 800 человек.
В целях обеспечения пожарной безопасности на территории края на настоящий момент создана и осуществляют свою деятельность группировка государственной противопожарной службы в составе 4 939 человек и 655 единиц техники.
В 2012 году на водных объектах края произошло 125 происшествий, что на 31 процент меньше, чем в 2011 году, в которых пострадало 128 человек (на 36 процентов меньше по сравнению с 2011 годом).
В 2012 году основные усилия деятельности ГИМС МЧС России по Приморскому краю были направлены на выполнение основных задач в области надзора за использованием маломерных судов, технического освидетельствования маломерных судов, баз (стоянок) для них, пляжей, а также обеспечение безопасности людей на водных объектах в пределах своей компетенции. При осуществлении мероприятий в области надзора в ГИМС МЧС России по Приморскому краю проведено 1 259 рейдов и патрулирований, в том числе 298 рейдов со спасателями, в ходе которых выявлено 619 правонарушений и составлено 619 протоколов об административных правонарушениях.
Начальник Главного управления МЧС России по Приморскому краю полковник внутренней службы Александр Агафонов выразил слова благодарности губернатору Приморского края, главам городских округов и муниципальных районов, командованию взаимодействующих силовых структур, руководителям объектов экономики за внимание и оказанную помощь в выполнении задач в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.
В завершении сбора лучшие из приморских спасателей были отмечены почетными грамотами за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, достигнутые результаты при выполнении мероприятий по защите населения и территорий Приморского края от чрезвычайных ситуаций.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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