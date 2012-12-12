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Приморские пункты пропуска определили график работы в новогодние праздники

12 Декабря 2012, 11:10 | Приморье
Определены графики работы автомобильных пунктов пропуска через государственную границу в Приморском крае в период новогодних праздников.

Как сообщает Дальневосточное территориальное управление Росграницы, автомобильный пункт пропуска «Краскино» будет принимать пассажиров 31 декабря, 4 января и 5 января. Выходными днями в период новогодних праздников станут 1, 2 января и 6, 7 января. Вопрос работы 3 января будет рассмотрен на заседании координационного совета в ближайшее время.

Через автомобильный пункт пропуска «Пограничный» будут проходить автобусы с 29 по 31 декабря и со 2 по 7 января.

Время работы автомобильного пункта пропуска «Полтавка»: с  29 по 31 декабря и со 2 по 7 января.

Автомобильный пункт пропуска «Турий Рог» будет работать 29 и 31 декабря. Выходные дни – 30 декабря и с 1 по 7 января

По информации департамента международного сотрудничества и туризма Приморского края, 29 и 31 декабря ожидается увеличение потока российских туристов, которые будут пересекать государственную границу через автомобильные пункты пропуска «Краскино» и «Пограничный». Всем туристам при покупке путевок настоятельно рекомендуется обратить внимание на тип автобуса – регулярный или нерегулярный, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

При приобретении путевок на нерегулярные автобусные рейсы  туроператор обязан уведомить потенциальных туристов о том, что они должны быть готовы к длительному ожиданию на границе, а также рискуют не осуществить тур вообще, так как прохождение границы дополнительными (нерегулярными) автобусами осуществляется только в возможные промежутки времени между регулярными (рейсовыми) автобусами.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: пункты пропуска  туризм 



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