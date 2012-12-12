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Молодые семьи из Артема получат субсидии на покупку квартиры
30 молодых семей Артема уже в следующем году смогут улучшить свои жилищные условия. Они признаны участниками муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Артемовского городского округа на 2013-2015 годы», сообщает пресс-служба администрации края.
Как сообщили в отделе молодежи и туризма администрации Артемовского городского округа, оказание содействия в решении жилищных вопросов молодых семей является приоритетным направлением в работе администрации округа. В 2013 году в краевом бюджете запланировано финансирование мероприятий краевой целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей Приморского края на 2013-2015 годы» в размере 215 миллионов рублей.
Основные средства планируются на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Приморского края на социальные выплаты молодым семьям, в том числе и молодым семьям Артемовского городского округа в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Артемовского городского округа на 2013-2015 годы». В Артеме уже сформирован список участников программы на 2013 год в количестве 30 молодых семей, которые смогут улучшить свои жилищные условия.
Администрация Артемовского городского округа продолжает работу с молодыми семьями по участию в муниципальной программе. Консультации по вопросам участия в программе проводятся каждый четверг по адресу: г. Артем, ул. Кирова, 48, кабинет. 221, тел. 4-35-81, отдел молодежи и туризма администрации Артемовского городского округа.
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