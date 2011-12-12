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Страхование памятников в регионе пока носит теоретический характер
Так уж в нашей стране вышло, что сохранение историко-культурных ценностей за последние 15 лет в списке важности располагается где-то на последних строчках, что, в принципе, понятно. Это проявляется и в сфере страхования. Застрахован ли, скажем, сегодня самый главный монумент любого города Дальнего Востока? Весьма сомнительно.
Экзотический объект
Как разъяснил генеральный директор страхового агентства "Бирюков и Партнеры" Сергей БИРЮКОВ, страхование памятников - довольно экзотический вид страхования. Нельзя сказать, что он занимает сколь-либо серьезное место в структуре страхового портфеля российских страховщиков, тем более не у всех страховщиков есть отдельные, специальные правила, позволяющие осуществлять данный вид страхования.
Кроме того, страхование этого вида имущества довольно специфично. Как, к примеру, определить истинную или действительную стоимость памятника ЛЕНИНУ? Понятно, что балансодержатель ни копии чеков, ни иные общепринятые документы, которые бы свидетельствовали о его стоимости, страховщику предоставить не сможет. Здесь требуется оценка специализированных высококвалифицированных оценщиков. При этом скульптура может быть отнесена, согласно законодательству, к категории произведений искусства или исторических ценностей. Заключение о том, что чугунный Ленин действительно является исторической ценностью, а не каким-то ширпотребом, должен дать уполномоченный на то орган.
Стоит отметить, что ни один страховщик не заключит договор страхования памятника без требования, связанного с обеспечением безопасности монумента, а это накладывает на страхователя дополнительные расходы. Когда же все-таки наступит страховое событие, связанное, допустим, с повреждениями, может возникнуть проблема при урегулировании убытка - определение величины страхового возмещения, т.е., как правило, это величина восстановительных расходов. Это сопряжено с различными комиссиями, тендерами, т.к. восстановлением памятника могут заниматься не просто рабочие с улицы, а высококвалифицированные реставраторы. Поэтому обязательно в договоре четко проговаривается процедура порядка урегулирования убытка и определения величины страхового возмещения.
Ничейное наследие
Однако, как выяснил "ЗР", говорить сегодня о страховании монументов более чем преждевременно. В некоторых городах Дальнего Востока не только не помышляют об их страховой защите, больше того, памятники на сегодняшний момент попросту... бесхозны. Взять, в частности, краевой центр Приморья. Во владивостоке из 70 сооружений у более чем 40 нет хозяев, т. е. ни на чьем балансе культурные сооружения не содержатся.
Как нам пояснили в отделе охраны памятников мэрии Владивостока, во времена СССР они находились под присмотром Горжилкомхоза, но после распада советской державы стали ничьими. И только 2 года назад, после принятия Федерального закона №131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", законодательство регламентировало этот вопрос. Тогда-то владивостокский муниципалитет и решил все бесхозные памятники города поставить на свой баланс. Правда, пока этот процесс находится только в стадии подготовки.
Несмотря на сложность сохранения исторического наследия, во Владивостоке за последние 15 лет появилось около 10 новых памятников. Примечательно, что сооружены они по большей части на средства частных инвесторов и содержатся на балансах различных ведомств (Тихоокеанского флота, Дальневосточного государственного технического университета и т. д.), и лишь единицы - на городском.
Казалось бы, рыночный подход в возведении монументов лишь на руку страховщикам: нужно просто вести переговоры с собственниками сооружений о возможности страхования. Однако это как раз тот редкий случай, когда страховщиков, желающих это сделать, не найдешь. По крайней мере, на вопрос "ЗР" нескольким страховым компаниям, застраховали бы они один из памятников Владивостока, страховщики ответили отказом - нет механизма.
Пробить брешь
То, что страхование памятников - теоретически сегмент довольно интересный, признают многие. Но чтобы он на деле стал таковым, "необходимо комплексное решение ряда проблем: совершенствование законодательства в области охраны памятников, наличие источника финансирования расходов на страхование, статистический анализ убытков в отношении данных потенциальных объектов страхования, - отмечает Сергей Бирюков. - Кроме этого, следует потратить средства (превентивные мероприятия), чтобы исключить систематичные, планируемые, заведомо известные убытки".
В итоге выходит, что как спрос, так и предложение довольно ограничены и, судя по всему, массовый характер в ближайшее время не приобретут. Памятники в нашей стране пока не являются общепризнанным объектом страхования. К тому же само законодательство в области охраны памятников не способствует развитию этой сферы экономики, как и в области ответственности за порчу культурных ценностей. Понятно, что работа в этом направлении - дело не одного дня. Хотя, по мнению страховщиков, факт того, что памятники в последнее время воздвигаются в частном порядке, - это хорошо. Может, собственники и пробьют эту брешь в понимании страхования.
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