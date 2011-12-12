Страхование детей. Экстрим делает жизнь дороже

В последние несколько лет родители вновь стали проявлять живой интерес к страхованию своих детей, тем более что такие продукты предлагают практически все страховые компании Приморья. Несмотря на то что не все они могут предложить специальные программы для младшего поколения, можно воспользоваться страхованием по классическим правилам.

"Классика" предусматривает три основных варианта страхования человека: только от несчастного случая, несчастного случая и болезней, а также добровольное медицинское страхование. От этих составляющих отталкиваются все существующие программы личного страхования, в том числе и детского. Полис может быть индивидуально разработан именно для вашего ребенка, а может быть и стандартным: в нем страховщик уже определяет минимальный набор рисков. На такие "коробочные" продукты цены самые разные и зависят от условий и набора рисков.

Дорогое увлечение

Для страховщиков все дети делятся на группы по возрасту, роду занятий и интересам. Детьми разные компании готовы считать молодых людей до 16, 18, а то и до 21 года. Есть и нижняя планка: от шести месяцев или от года.

Тарифы тоже зависят от возраста ребенка, его образа жизни, увлечений. Очень часто действует принцип "чем младше ребенок, тем дороже полис". По статистике наиболее подвержены травматизму маленькие дети и подростки. По ним больше выплат, поэтому и базовые ставки немного выше. Но повышающих коэффициентов немного. Чаще всего они применяются, если ребенок занимается спортом. Из-за этого стоимость страховки может вырасти на 1,2%-1,7%. Самые дорогие полисы, с точки зрения стоимости, - единоборства и экстремальные виды спорта. В то же время можно просто застраховать ребенка относительно недорого. Например, полис на 50 тыс. руб. обойдется всего в 600 руб. без повышающих коэффициентов, на 100 тыс. руб. - порядка 1 тыс. руб., а максимальную сумму полиса зачастую определяют сами родители. В целом тарифы в зависимости от возраста детей колеблются в районе от 0,7% до 1,2% от страховой суммы.

Довольно привлекательным для родителей становится накопительное страхование, когда страхователь раз в месяц, квартал или год вносит взносы, а по окончании срока действия полиса ребенок получает всю сумму разом. Как отметила директор 2-го филиала страховой компании "Ренессанс Лайф" во Владивостоке Людмила ПОНОМАРЕВА, этот вид страхования стремительно набирает обороты, особенно учитывая факт, что получить высшее образование ребенку без серьезной финансовой поддержки с каждым годом становится все труднее. Поэтому родители приобретают полис накопительного страхования, рассчитанного до 17-18 лет, а сумму, полученную в конце срока действия полиса, используют для поступления ребенка в вуз. Вместе с тем чадо на все время действия договора получает защиту от всевозможных травм, отравлений, ожогов и прочих несчастных случаев.

Если это все же случилось...

Выплата происходит уже после того, как ребенок заработал травму и был вылечен. Однако процесс выплаты практически в каждой страховой компании индивидуален, и это объясняется тем, что у каждого страховщика разработаны свои правила. В целом происходит так: в установленный договором срок компании необходимо предоставить документы, подтверждающие страховое событие, на основании которых будет сделан расчет. Правила страховщика следует тщательно изучить, чтобы не лишиться выплаты из-за своей невнимательности. Например, одна компания может потребовать извещения о страховом случае в течение трех часов после происшествия, а другой будет достаточно справки из больницы недельной давности.

Также индивидуальны и схемы начисления выплат: одни принимают во внимание количество дней, в течение которых человек был нетрудоспособен, другие - нет, одни после каждой выплаты уменьшают сумму страховки на размер выплаты - другие не уменьшают. Чаще всего страховщики оплачивают лечение переломов конечностей, ушибов или травм в результате занятий спортом.

Правда, по словам менеджера по добровольному медицинскому страхованию компании "ДальСАОР" Надежды ЕРШОВОЙ, "не все случаи травматизма и прочих несчастий можно отнести к страховым случаям. Исключения составляют, например, умышленное причинение застрахованным ребенком в возрасте от 12 лет и старше себе телесных повреждений, трагедии вследствие употребления застрахованным алкогольных, наркотических и токсических веществ, управление застрахованным лицом транспортным средством в состоянии любой формы опьянения, а также все исключения, предусмотренные российским законодательством". Иными словами, ни за суицид, ни за переломы, полученные подростками в пьяной драке, страховая компания ответственности уже не несет. Хотя в накопительных программах компаний "Росгосстрах-Жизнь" или "Ренессанс Лайф" страховщики выплачивают страховые суммы даже в случае самоубийства застрахованного, правда, со второго года действия договора.

Машина дороже

Приобрести полис по детскому страхованию можно в главном офисе компании или у агентов. Страховые агенты часто работают на родительских собраниях в школах и садах, в спортивных секциях. Кстати, самостоятельно родители, по словам страховщиков, приходят к ним редко.

Между тем финансовый консультант ООО "Россгосстрах-Жизнь" Лилия ТИГАЙ высказала такое собственное мнение: "К сожалению, в настоящее время гораздо большую ценность для людей представляют материальные вещи - квартира, автомобиль и т.д. - именно их страхуют в первую очередь, - и только в самую последнюю - жизнь и здоровье собственного ребенка и себя лично".