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В Приморском крае вирус гриппа не обнаружен
В Приморском крае на финансирование мероприятий по подготовке к эпидемии гриппа в эпидсезон выделено и освоено 11,1 миллиона рублей
Заболеваемость ОРВИ в Приморском крае регистрируется ниже уровня эпидемического порога среди населения почти на 20%, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.
Как сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора, по отношению к предыдущей неделе заболеваемость среди совокупного населения также снизилась на 16,1% среди всех возрастных групп.
«В Приморском крае по результатам лабораторных данных с начала эпидсезона обследовано 316 человек, при проведении ПЦР-диагностики вирусов гриппа не обнаружено», – сообщили в ведомстве.
Вместе с тем врачи настоятельно рекомендуют приморцам одеваться по погоде, больше уделять внимания гигиене.
«Сейчас в Приморье изменчивая погода и очень важно одеваться соответственно. Не забывайте о правилах гигиены: тщательно и часто мойте руки водой с мылом, особенно после кашля или чихания», – советуют врачи.
Специалисты рекомендуют проводить влажную уборку помещений, в том числе с применением любых дезинфицирующих средств.
«Санация воздуха в помещениях достигается с помощью ультрафиолетового облучения и проветривания. Не пренебрегайте медицинской маской, если отправляетесь в места массового скопления», – говорят в департаменте здравоохранения.
Отметим, что погода позволяет еще сделать прививку от гриппа.
Напомним, что в Приморский край из федерального бюджета поступило 746 тысяч доз вакцины «Совигрипп», из них взрослой – 516 880 доз, детской – 229 128 доз.
Также за счет средств краевого бюджета закуплено 2 200 доз вакцины «Гриппол+».
В Приморском крае на финансирование мероприятий плана по подготовке к эпидемии гриппа в эпидсезон выделено и освоено 11,1 миллиона рублей.
Фото – Глеб Ильинский («Приморская газета»)
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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