Программа "400 дворов" набирает обороты

Жители Приморья подают заявки на участие в программе - приоритеты благоустройства они выбирают сами

Жители Приморье начали подавать первые заявки на участие в региональной программе 400 дворов. Список объектов на реконструкцию планируется утвердить к 1 декабря, сообщает газета «Золотой Рог».

Проект "400 дворов" реализуется на всей территории края и предусматривает три формы благоустройства придомовых территорий: "Установку детских площадок", "Установку спортивных площадок" и "Ремонт внутридворовых дорог, тротуаров, лестниц".

Напомним, именно эти типы обустройства приморских дворов были выбраны в ходе интернет - голосования, которое проходило на сайте проекта.

Инициатор краевой программы врио губернатора Олег Кожемяко поблагодарил участников голосования и отметил, что именно жители определили её приоритеты.

- Главными приоритетами оказалась инфраструктура детства и условия для занятий спортом. Также приморцам важно, чтобы во дворе были аккуратные тротуары, безопасные лестницы, дороги без ям, - отметил Олег Кожемяко в обращении к приморцам - Теперь нужно узнать, какая форма благоустройства необходима в вашем дворе. Расскажите об этом! Соберите инициативную группу и подайте заявку на реализацию одного из трёх проектов.

"Уверен, что энергичные и деятельные приморцы, как всегда, проявят активную жизненную позицию и примут участие в программе", - считает глава края.

Для участия в программе в срок до 1 декабря необходимо подать заявку на сайте 400дворов.рф либо во всех отделениях МФЦ на территории Приморского края. Заявка должна быть поддержана не менее 20 жильцами вашего двора. Бланк для оформления заявки можно получить на сайте проекта, жители двора проставляют подписи на специальной форме с согласием на обработку персональных данных). Допускается не более 1 подписи от 1 квартиры.

Все подписанты должны быть гражданами Российской Федерации, имеющими постоянную или временную регистрацию на территории Приморского края, и достигшие возраста 18 лет.

Если двор является общим для нескольких домов, можно создать инициативную группу из жителей всех этих домов.

Первые 400 корректно оформленных заявок, содержащие не менее 20 подписей жителей дворов за реализацию той или иной инициативы по благоустройству из ТОП-3, будут приняты и осуществлены.

Работы начнутся с мая следующего года, а гарантией исполнения властью своих обязательств станут сертификаты, которые получат жильцы.

Напомним, проект 400 дворов инициировал врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко после многочисленных обращений жителей, которые жалуются на отсутствие благоустройства на придомовых территорий.

Расходы на реализацию краевой программы заложены в проекте бюджета Приморья на 2019 год.