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Грузы для ликвидации последствий наводнения в Приморье будут перевозиться бесплатно
РЖД получит на это 123 млн рублей субсидий, сообщает газета «Золотой Рог».
Правительство РФ собирается выделить ОАО «РЖД» 122,7 млн рублей субсидий из резервного фонда на перевозки грузов в целях ликвидации последствий наводнения, произошедшего на территории Приморского края в августе-сентябре 2018 года.
При этом, в 2018 году и в первом полугодии 2019 года прием грузов, подпадающих под субсидирование, РЖД должны осуществлять в приоритетном порядке без взимания провозной платы, говорится в проекте соответствующего постановления, размещенном на портале regulation.gov.ru
«Перевозки, предусмотренные п.1 настоящего постановления, осуществляются при условии получения ОАО «Российские железные дороги» письменной заявки от губернатора Приморского края или уполномоченных им лиц с указанием: грузоотправителя, грузополучателя, станции отправления, станции назначения, наименования и количества перевозимого груза, периода перевозки», - говорится в документе.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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