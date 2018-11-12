2000 маленьких приморцев ждут новогодние подарки на губернаторской елке

Губернаторская елка для воспитанников краевых социальных учреждений Приморья, талантливых и одаренных ребят в этом году пройдет во Владивостокском цирке.

По словам заместителя руководителя края Константина Межонова, в настоящее время уже началась подготовка к этому событию, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.

«В Приморском крае ежегодно в преддверии Нового года проводится Губернаторская елка для воспитанников краевых учреждений для детей-сирот, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также для талантливых ребят и воспитанников учреждений культуры края. В этом году планируем провести ее во Владивостокском цирке. Сейчас определяем дату мероприятия», – отметил он.

Согласно концепции, начнется праздник в холле цирка, где пройдет новогодний утренник с Дедом Морозом, Снегурочкой, сказочными персонажами. Гости праздника также смогут одними из первых в Приморье увидеть новую цирковую программу «Звездный круиз». После окончания представления всем детям, а это около 2 тысяч маленьких приморцев, раздадут новогодние подарки.

Константин Межонов добавил, что всего в этом году сладкий сюрприз получат более 195 тысяч юных приморцев. Это ребята в возрасте с 3 до 7 лет, учащиеся с 1 по 4 классы школ, воспитанники краевых и государственных учреждений для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дети с ограниченными возможностями здоровья, а также ребята в возрасте с 3 до 18 лет, которые находятся в учреждениях социального обслуживания семей и здравоохранения Приморья. Порядок выдачи остается прежний – в муниципалитетах по месту жительства.

Врио губернатора Олег Кожемяко также дал поручение создать праздничную атмосферу в каждом уголке края. На территориях будут проходить тематические мероприятия, оборудуют специальные площадки с фотозонами и иллюминацией.

Фото – Игорь Новиков (Администрация Приморского края)