www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.85 р. 100 JPY: 58.74 р.
EUR: 75.81 р. 10 CNY: 96.26 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Знай наших!
Распечатать

Владивосток и корейский Пхохан стали городами-побратимами

12 Ноября 2018, 09:17 | Приморье

Соглашение об установлении побратимских связей подписали и.о. главы Владивостока Сергей Шерстюк и мэр города Пхохан Ли Ганг Док (Республика Корея). Церемония подписания состоялась в мэрии Пхохана, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.

Напомним, Сергей Шерстюк в составе делегации Приморья принимает участие в I Российско-Корейском форуме межрегионального сотрудничества.
В церемонии подписания приняли участие председатель городского совета Пхохана Со Де Вон и представители мэрии, а также консул России в Пхохане Геннадий Рябков.
Соглашение призвано активизировать развитие отношений между нашими городами в самых разных сферах.

Как сказано документе, стороны стремятся развивать экономические отношения, проводить совместные международные мероприятия, активно способствуют официальным визитам друг к другу, обмену информацией, мнениями, опытом по различным вопросам.

Как подчеркнул в своей приветственной речи Сергей Шерстюк, подписание соглашения стало закономерным итогом многолетнего сотрудничества между нашими городами. К слову, первый меморандум о сотрудничестве был подписан 10 лет назад. И вот теперь, когда российско-корейские отношения переходят на новый уровень в сфере региональных связей и этот вектор определен президентами Республики Корея и России, подписание соглашения о побратимских связях приобретает особое значение.

Мэр Пхохана Ли Ганг Док, в свою очередь, подчеркнул, что документ очень важен для города, и выразил надежду на расширение сотрудничества. Это могут быть программы обмена между университетом ПОСТЕК (Пхохан) и ДВФУ, организация круизного туристического маршрута между нашими портами, сотрудничество в области бизнеса и просто развитие дружеских связей между людьми. "Нам многое предстоит сделать вместе", - сказал мэр.

Стоит отметить, что Пхохан - порт и развитый промышленный центр, где работает одно из крупнейших в мире сталелитейных предприятий - компания POSCO. Сами жители называют Пхохан "городом стали и света". Также он интересен своими набережными и парками, фестивалями, кухней и множеством туристических объектов.
Перед подписанием соглашения мэр Пхохана и и.о. главы Владивостока, а также участники Российско-Корейского форума межрегионального сотрудничества посадили дерево дружбы в новом парке, который создан на месте бывшей железной дороги как проект реновации.

Напомним, у Владивостока - 16 городов-побратимов, три из них - в Республике Корея: Пусан, Инчхон и вот теперь Пхохан. Побратимские связи дают дополнительные возможности жителям городов участвовать в программах культурного, образовательного, туристического, бизнес-обмена.
 

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор:
Теги: Пхохан  АТР  Республика Корея  города-побратимы 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru