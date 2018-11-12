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Владивосток и корейский Пхохан стали городами-побратимами
Соглашение об установлении побратимских связей подписали и.о. главы Владивостока Сергей Шерстюк и мэр города Пхохан Ли Ганг Док (Республика Корея). Церемония подписания состоялась в мэрии Пхохана, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.
Напомним, Сергей Шерстюк в составе делегации Приморья принимает участие в I Российско-Корейском форуме межрегионального сотрудничества.
В церемонии подписания приняли участие председатель городского совета Пхохана Со Де Вон и представители мэрии, а также консул России в Пхохане Геннадий Рябков.
Соглашение призвано активизировать развитие отношений между нашими городами в самых разных сферах.
Как сказано документе, стороны стремятся развивать экономические отношения, проводить совместные международные мероприятия, активно способствуют официальным визитам друг к другу, обмену информацией, мнениями, опытом по различным вопросам.
Как подчеркнул в своей приветственной речи Сергей Шерстюк, подписание соглашения стало закономерным итогом многолетнего сотрудничества между нашими городами. К слову, первый меморандум о сотрудничестве был подписан 10 лет назад. И вот теперь, когда российско-корейские отношения переходят на новый уровень в сфере региональных связей и этот вектор определен президентами Республики Корея и России, подписание соглашения о побратимских связях приобретает особое значение.
Мэр Пхохана Ли Ганг Док, в свою очередь, подчеркнул, что документ очень важен для города, и выразил надежду на расширение сотрудничества. Это могут быть программы обмена между университетом ПОСТЕК (Пхохан) и ДВФУ, организация круизного туристического маршрута между нашими портами, сотрудничество в области бизнеса и просто развитие дружеских связей между людьми. "Нам многое предстоит сделать вместе", - сказал мэр.
Стоит отметить, что Пхохан - порт и развитый промышленный центр, где работает одно из крупнейших в мире сталелитейных предприятий - компания POSCO. Сами жители называют Пхохан "городом стали и света". Также он интересен своими набережными и парками, фестивалями, кухней и множеством туристических объектов.
Перед подписанием соглашения мэр Пхохана и и.о. главы Владивостока, а также участники Российско-Корейского форума межрегионального сотрудничества посадили дерево дружбы в новом парке, который создан на месте бывшей железной дороги как проект реновации.
Напомним, у Владивостока - 16 городов-побратимов, три из них - в Республике Корея: Пусан, Инчхон и вот теперь Пхохан. Побратимские связи дают дополнительные возможности жителям городов участвовать в программах культурного, образовательного, туристического, бизнес-обмена.
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