В Приморье очистили от мусора бухту Теляковского

В последние дни школьных каникул бригада учащихся из Романовской средней школы №25 высадилась экологическим десантом в бухте Теляковского для санитарной очистки морского берега.

Инициаторами акции выступили руководство школы и детско-юношеское экологическое объединение «Чистая планета», инициативу подхватило и взяло на себя все организационные вопросы руководство морского порта Суходол.

Главной задачей экодесанта было собрать мусор, вынесенный на берег волнами, а также оставленный нерадивыми отдыхающими, подготовить его для транспортировки и, соответственно, вывезти на утилизацию.

Проект строительства морского угольного терминала в бухте Теляковского холдингом «СДС-Уголь» предусматривает совмещение интересов экономического развития территории Приморского края, Шкотовского района, села Романовка с потребностями гражданского общества, бизнеса и экологического сообщества.

- Мы стоим на позиции делать все по закону, будь то законодательная база Российской Федерации или мирового уровня, - говорит участник экологического десанта, заместитель генерального директора морского порта Суходол Игорь САДОВ. - Исполнение нашего проекта должно гарантировать безопасную среду проживания и труда. Порт Суходол готов принимать участие в различных социальных проектах и программах, касающихся защиты окружающей среды, водных ресурсов, в том числе Японского моря.

- Наш экологический кружок не первый год участвует в таких мероприятиях. В этом году также убирали бухту Суходол в Речице. Романовская школа наряду с другими экологическими объединениями России и международными организациями запечатлена в специальном буклете участников экологической очистки побережий мира, - рассказывает учитель химии и географии, руководитель экологического объединения «Чистая планета» Дарья Гончарова. - Ребята охотно откликаются на крупномасштабные акции. И наша задача сегодня не только убрать мусор, но и выбрать такие элементы, из которых можно сделать оригинальные поделки.

В акции также принял участие председатель общественной организации «Родина» Артур Тимофеевич, он привез с собой удобную тачку для вывоза мешков, которой с удовольствием воспользовались ребята.

За три часа работы совместными усилиями было собрано 300 килограммов мусора! Вероника Сергеева и Ани Тоноян, как и остальные участники «субботника», пожелали туристам впредь не загрязнять природу и забирать мусор с собой, как это делают они, когда покидают место отдыха.

Сегодня бухта Теляковского - это пустынный, заваленный мусором берег, а завтра - реализуемый масштабный проект по созданию морского порта Суходол. Вот так, находясь в интересном историческом временном отрезке, ребята сохранят в памяти сегодняшней образ бухты, а в будущем смогут сравнить: что было и как стало.

Лариса ЛАЙД. Газета «Золотой Рог», Владивосток.