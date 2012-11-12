В Приморском крае началась акция «Сообщи, где торгуют смертью»

ВЛАДИВОСТОК, 12 ноября, ZRPRESS.

Как рассказали в управлении по координации правоохранительной деятельности Приморского края, главная цель акции – информирование населения по вопросам профилактики наркозависимости, лечения и реабилитации больных наркоманией, а также сокращение уровня наркопреступности и оздоровление криминогенной обстановки на территории Приморского края.

В период акции приморцы смогут сообщить об известных им местах распространения и потребления наркотических средств, а также получить консультацию специалистов по вопросам профилактики, лечения и реабилитации наркобольных, высказать свои пожелания и предложения по организации профилактической работы в крае.

В приморском управлении наркоконтроля продолжит свою работу «телефон доверия» (его номер 245-45-30), который будет в автоматическом режиме принимать от граждан информацию о наркопритонах, точках сбыта наркотиков и других наркопреступлениях. Эту информацию можно будет сообщить также на электронную почту: info@25.fskn.gov.ru или отметить адрес на интерактивной карте на сайте УФСКН России по Приморскому краю www.25.fskn.gov.ru Полученная информация будет поступать в штаб акции и оперативно проверяться. Второй этап акции продлится до 21 ноября, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Кроме того, в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью» открыты и другие «горячие линии».

Сообщения о преступлениях, связанных с наркотиками, принимают по «телефону доверия» Управления ФСКН России по Приморскому краю (наркоконтроль): 245-45-30 (круглосуточно);

- По «телефону доверия» Управления МВД по Приморскому краю: 240-10-00 (круглосуточно).

Получить консультацию по вопросам выявления, лечения и реабилитации больных наркоманией оказывают можно в наркологическом центре «Феникс» по тел.: 238-64-64 (круглосуточно).

Задать вопросы и высказать предложения по совершенствованию правоохранительной и профилактической работы можно в Управлении по координации правоохранительной деятельности Приморского края по тел.:220-94-14 (с 9:00 до 18:00, в рабочие дни).

Во время акции телефоны «горячих линий» будут действовать также в муниципальных районах и городских округах Приморского края.