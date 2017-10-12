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"Ростелеком" запускает конкурс школьных интернет-проектов в Приморье

12 Октября 2017, 19:30 | Приморье

"Ростелеком" объявляет о старте нового этапа конкурса школьных интернет-проектов "Классный интернет". Конкурс проводится ежегодно, при этом каждый год он посвящен какой-либо отдельной теме. В 2017 году темой конкурса является "Интернет-технологии в образовании".

В период с 2 октября по 22 декабря 2017 года на сайте www.safe-internet.ru к участию в конкурсе принимаются интернет-проекты, которые уже реализованы и имеют действующие интернет-ссылки. В качестве интернет-проектов могут выступать сайт или раздел сайта, сообщество в социальных сетях, приложение для ПК или мобильное приложение.

Лидирующее положение компании "Ростелеком" в телекоммуникационной отрасли нашло свое отражение в новом конкурсе, который отвечает современным стандартам информатизации школьного образования. Конкурс, в первую очередь, ставит задачей формирование у школьников умений решать различные практические задачи посредством использования современных информационно-коммуникационных технологий, ИКТ-инструментов и открытых источников информации.

Важной задачей, стоящей перед организаторами конкурса, является повышение престижа работы педагогов школ, а также их профессиональной деятельности, направленной на привитие учащимся навыков реализации на практике полученных знаний в области IT-технологий.

Конкурсные работы будут приниматься по четырём номинациям:

  • IT— Обучающие сайты:

интерактивные обучающие интернет-сайты, посвящённые отдельным предметам школьной программы или внеклассным занятиям.

  • IT— Приложения и игры:

развивающие интернет-приложения, в т.ч. и мобильные приложения;

компьютерные игры как источник знания, в т.ч. развивающие навыки программирования учащихся.

  • IT-Исследования:

интернет-сайты и интернет-приложения, сопровождающие исследовательскую и проектную деятельность учащихся.

  • IT-Скрайбинг:

интернет-сайты, содержащие обучающие ролики по различным школьным дисциплинам, созданные по технологии компьютерного скрайбинга в целях визуализации учебного процесса.

Победители конкурса будут отмечены дипломами и ценными призами от ПАО "Ростелеком".

Партнер конкурса — компания ESET объявляет дополнительные призы для участников в номинации IT-Приложения и игры. При регистрации каждый участник получит пробную версию на 2 месяца антивируса ESET NOD32 Smart Security Family на 3 устройства. В качестве приза победителям в номинации "Приложения и игры" компания ESET предоставит в качестве подарка антивирус ESET NOD32 Smart Security Family на 3 устройства сроком от 1 года до 6 месяцев.

"Интернет с каждым годом занимает все большее место в жизни детей, являясь одним из средств для обучения. Школьники ежедневно используют ресурсы всемирной сети в различных целях – общения, поиска новых книг, отправки писем. Поэтому внедрение интернет-инструментария в образовательный процесс актуальный на сегодня вопрос", – говорит директор Приморского филиала ПАО "Ростелеком" Руслан Тулаганов.

Официальная страница конкурса в интернет www.safe-internet.ru.

Официальный адрес электронной почты для решения любых вопросов, связанных с условиями, процедурой проведения и прочей информацией по конкурсу: konkurs@safe-internet.ru.
 

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

 

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Теги: Ростелеком 



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