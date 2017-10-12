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"Ростелеком" запускает конкурс школьных интернет-проектов в Приморье
"Ростелеком" объявляет о старте нового этапа конкурса школьных интернет-проектов "Классный интернет". Конкурс проводится ежегодно, при этом каждый год он посвящен какой-либо отдельной теме. В 2017 году темой конкурса является "Интернет-технологии в образовании".
В период с 2 октября по 22 декабря 2017 года на сайте www.safe-internet.ru к участию в конкурсе принимаются интернет-проекты, которые уже реализованы и имеют действующие интернет-ссылки. В качестве интернет-проектов могут выступать сайт или раздел сайта, сообщество в социальных сетях, приложение для ПК или мобильное приложение.
Лидирующее положение компании "Ростелеком" в телекоммуникационной отрасли нашло свое отражение в новом конкурсе, который отвечает современным стандартам информатизации школьного образования. Конкурс, в первую очередь, ставит задачей формирование у школьников умений решать различные практические задачи посредством использования современных информационно-коммуникационных технологий, ИКТ-инструментов и открытых источников информации.
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