Приморский парк "Изумрудная долина" приглашает гостей на день рождения

"Изумрудная долина" – единственный построенный в аутентичном русском стиле парк на Дальнем Востоке, который ставит перед собой задачу рассказать об истории Древней Руси. В субботу, 14 октября, парку исполняется шесть лет.

Как сообщили организаторы, праздничное мероприятие, посвященное этому знаменательному событию, начнется в 13:00.

«Гостей ожидает рыцарский турнир, концертная программа с участием музыкальных групп, а также праздничный каравай и встреча с Изумрудным Дедом Морозом. Помимо этого, будет организован большой хоровод и танцы у костра, акции и мастер-классы. Мы будем рады принять гостей и разделить с ними наш праздник», – отметил автор проекта Сергей Вакуленко.

Ландшафтно-исторический парк «Изумрудная долина» в селе Утесное, расположенном в Уссурийском городском округе, представляет собой исторический комплекс, рассказывающий о Древней Руси и народах Приморья на основе реконструкции жилищ Уссурийского края разных исторических эпох – от палеолита до русских острогов.

Гостей ожидает рыцарский турнир, концертная программа с участием музыкальных групп, акции, мастер-классы и праздничный каравай.

Для гостей парка круглый год проводятся многочисленные экскурсии и событийные мероприятия, в рамках которых опытные сотрудники комплекса рассказывают гостям об объектах, построенных в долине, и о том, как жили в них люди в древние времена. Здесь можно примерить настоящую кольчугу, увидеть древние орудия труда и военное снаряжение.

Как отметил автор проекта Сергей Вакуленко, в парке «Изумрудная долина» туристы могут окунуться в древний русский мир и ощутить на себе все особенности того времени.

«Я поставил своим сотрудникам задачу прорабатывать именно те маршруты, которые целенаправленно будут информировать людей о Древней Руси, чтобы гости смогли понять историю и культуру своих предков. Мы также планируем создать такую экскурсию, при которой люди смогут остаться на ночь в старинном доме, примерить одежду и попробовать настоящие русские яства», – рассказал он.

Недалеко от парка находятся древние исторические памятники Чжурчженьский и Мохэский, где археологи регулярно проводят раскопки. По словам Сергея Вакуленко, в ходе одной из экспедиций эксперты обнаружили, что сопка, расположенная возле долины, усыпана железными наконечниками от стрел и копий. Это говорит о значимом месте расположения парка, считает руководитель «Изумрудной долины».

По мнению директора департамента туризма Приморского края Константина Шестакова, «Изумрудная долина» является одним из самых интересных туристических проектов в Приморье.

«Это уникальный комплекс не только для нашего региона, но и для всего Дальнего Востока. Мы рассматриваем парк как важный объект с точки зрения событийного и культурно-исторического туризма. Несмотря на отдаленность от краевого центра, только за последний год парк посетило более 100 тысяч туристов. По нашим прогнозам, после выхода комплекса на полную проектную мощность он может стать одним из самых востребованных у путешественников туристских мест в крае», – считает Константин Шестаков.

Напомним, ландшафтно-исторический парк «Изумрудная долина» – это якорный проект автокластера «Изумрудное кольцо», в рамках которого в Приморье до 2025 года будут созданы объекты придорожной инфраструктуры, а также культурно-развлекательный и гостинично-рекреационный комплексы.

Журнал "Дальневосточный капитал".