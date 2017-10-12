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В Приморье собрали почти в два раза больше картофеля чем в прошлом году
Всего было собрано более 40 тысяч тонн, сообщает Деловая газета «Золотой Рог»
В этом году урожайность овощей и картофеля повысилась в Приморье. Всего приморские аграрии собрали более 40 тысяч тонн картофеля и 32 тысячи тонн овощей. План выполнен почти на 90%, а сельхозпроизводители завершают уборку картофеля и овощей, сообщили в департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморья.
«С полей собрано 32,3 тысяч тонн овощей, урожайность составила 148 центнеров с гектара против 127 центнеров в прошлом году. Картофеля собрано почти 41 тысяча тонн, это на 20 тысяч тонн больше, чем в 2016 году. Урожайность – 161 центнер с гектара», – прокомментировали специалисты.
Отметим, за последние пять лет валовое производство сельскохозяйственной продукции в Приморье увеличилось на 14%. Край сегодня уже почти полностью обеспечивает потребности в картофеле и овощах.
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