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Выходные в Приморье будут прохладными
В субботу в крае местами пройдут небольшие дожди, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт «Примпогода.ру»
В предстоящие выходные погода в Приморском крае будет переменчивой. В субботу над Приморьем пройдет малоактивный атмосферный фронт, который вызовет местами небольшие осадки. Основной фон ночных температуры воздуха составит −2…−7 °C, местами до +2…+7 °C, днем воздух прогреется до +5…+15 °C.
В воскресенье синоптическая ситуация изменится. За фронтом на юг Дальневосточного региона распространится гребень континентального антициклона, и осадки в Приморье прекратятся. Температурный фон существенно не изменится.
Во Владивостоке в субботу, 14 октября, ночью облачно, утром не исключен небольшой дождь, в дальнейшем без осадков. Минимальная температура +6…+9 °C. Днем с прояснением, воздух прогреется до +11…+14 °C. Ночь на воскресенье, 15 октября, будет на 2–3 градуса холоднее, а максимальная температура останется на уровне субботы.
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