Путин назначил начальника в приморском ГУ МЧС

Валерий ДЗУЦЕВ будет возглавлять управление ближайший год, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Новым начальником Главного управления МЧС России по Приморскому краю официально назначен исполнявший обязанности главы управления Валерий Дзуцев. Указ о его назначении был подписан президентом страны Владимиром ПУТИНЫМ еще на прошлой неделе во вторник, 3 октября. Контракт с Валерием Дзуцевым заключен на один год.

Напомним, что в прошлом году во время тайфуна «Лайонрок» трагически погиб бывший начальник ГУ МЧС России в Приморском крае Олег ФЕДЮРА. Тогда он Олег Федюра поехал на место происшествия, чтобы лично организовать работу своих подчиненных. Во время переезда через реку КАМАЗа, в котором он находился, упал в воду.

После трагической гибели приморское управление чрезвычайного ведомства возглавил Валерий Дзуцев.

Досье «Золотого Рога». Дзуцев Валерий Владимирович, родился 11 декабря 1967 года. В 1991 г. окончил Одесское высшее артиллерийское командное училище. В 2013 г. окончил Академию ГПС МЧС России. С 1997 – 2004 гг. работал в муниципальных управлениях по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. С 2004 года работает в МЧС России.

Газета "Золотой Рог", Владивосток