В Приморье выявлены овцы с подозрением на оспу

В Лесозаводске выявлены овцы с подозрением на оспу. На месте проводятся все необходимые мероприятия по недопущению распространения заболевания. Об этом сообщает Деловая газета "Золотой Рог", со ссылкой на пресс-службу края.

Как сообщил руководитель краевой Государственной ветеринарной инспекции Дмитрий Кузин, в личном подсобном хозяйстве жителя Лесозаводска выявлены овцы с клиническими признаками, характерными для оспы овец и коз.

«Для подтверждения диагноза патологический материал направлен во Всероссийский научно исследовательский институт защиты животных», – отметил он.

Государственной ветеринарной инспекцией Приморского края, специалистами краевой противоэпизоотической службы и ветеринарной службы Лесозаводска на месте обнаружения больных животных проводятся все необходимые мероприятия по недопущению дальнейшего распространения заболевания.

«Животные изолированы, на въезде в личное подсобное хозяйство установлен дизбарьер. В районе проводится клинический осмотр поголовья мелкого рогатого скота», – сказал Дмитрий Кузин.

Всем владельцам животных при обнаружении признаков заболевания или падеже животных необходимо обращаться в ближайшие государственные ветеринарные учреждения.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.