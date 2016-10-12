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В Приморье выявлены овцы с подозрением на оспу
В Лесозаводске выявлены овцы с подозрением на оспу. На месте проводятся все необходимые мероприятия по недопущению распространения заболевания. Об этом сообщает Деловая газета "Золотой Рог", со ссылкой на пресс-службу края.
Как сообщил руководитель краевой Государственной ветеринарной инспекции Дмитрий Кузин, в личном подсобном хозяйстве жителя Лесозаводска выявлены овцы с клиническими признаками, характерными для оспы овец и коз.
«Для подтверждения диагноза патологический материал направлен во Всероссийский научно исследовательский институт защиты животных», – отметил он.
Государственной ветеринарной инспекцией Приморского края, специалистами краевой противоэпизоотической службы и ветеринарной службы Лесозаводска на месте обнаружения больных животных проводятся все необходимые мероприятия по недопущению дальнейшего распространения заболевания.
«Животные изолированы, на въезде в личное подсобное хозяйство установлен дизбарьер. В районе проводится клинический осмотр поголовья мелкого рогатого скота», – сказал Дмитрий Кузин.
Всем владельцам животных при обнаружении признаков заболевания или падеже животных необходимо обращаться в ближайшие государственные ветеринарные учреждения.
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