Более 30 браконьеров пойманы в нацпарке "Земля леопарда" за выходные

Заявление на возбуждение уголовного дела и более 30 административных протоколов составили госинспекторы «Земли леопарда» за прошедшие выходные. Причиной резкого всплеска нарушений стал разгар периода нереста лососевых в реках национального парка, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу ФГБУ «Земля леопарда».

Лососевая путина начинается на реках Приморского края ближе к середине осени. На «Земле леопарда» проходят сразу несколько нерестовых рек, что ежегодно привлекает сюда десятки браконьеров. Инспекторы проводят рейды по территории национального парка почти круглосуточно – днем и ночью, уделяя особое внимание нижним течениям рек.

Из-за относительно сухой осени в этом году нерестящаяся рыба не поднимается далеко вверх по рекам, концентрируясь в нижней части рек и в устьях. Зная об этом, здесь же концентруются браконьеры, что упрощает работу государственных инспекторов «Земли леопарда».

Зачастую сотрудники охраны успевают задержать нарушителей еще до того, как они поймают рыбу. В этом случае в отношении «потенциальных браконьеров» составляется протокол за нарушение режима особо охраняемой природной территории (ООПТ). Минимальный штраф за него предусматривает 3 тысячи рублей. По результатам прошедших выходных его предстоит выплатить более 30 нелегальным посетителям «Земли леопарда».

Более серьезное наказание ожидает задержанных с рыбой. Так, в субботу на территории национального парка инспекторы встретили группу лиц, у которых при себе было обнаружено 15 рыбин. Помимо протоколов о нарушении режима ООПТ, сотрудники отдела охраны «Земли леопарда» подали заявление о возбуждении уголовного дела, которое было передано в отдел полиции Хасанского района. За незаконную рыбалку на территории национального парка нарушителям грозит штраф до 300 тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до двух лет.

«На данном этапе пока хотел бы отметить, что нарушений, связанных с путиной, на территории национального парка становится меньше, - говорит Евгений Стома, заместитель директора по охране ФГБУ «Земля леопарда». - Хочется верить, что причина этого в том, что до люди начинают сознательнее относиться к нашим предупреждения и понимать, насколько серьезна мера ответственности за подобные нарушения».

В то же время, по словам Евгения Стома, полноценный анализ статистики путины-2015 на территории «Земли леопарда» будет предпринят позже, так как в настоящее время сезон нереста кеты в самом разгаре.

Напомним, ежегодно в период нереста лососевых количество задержаний на территории «Земли леопарда» увеличивается в несколько раз. Истребляя идущую на нерест красную рыбу, браконьеры наносят мощный удар по ее популяции. Кроме того, своим незаконным присутствием в нацпарке они создают серьезный фактор беспокойства для самой редкой крупной кошки мира – дальневосточного леопарда.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.