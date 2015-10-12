Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Более 30 браконьеров пойманы в нацпарке "Земля леопарда" за выходные
Заявление на возбуждение уголовного дела и более 30 административных протоколов составили госинспекторы «Земли леопарда» за прошедшие выходные. Причиной резкого всплеска нарушений стал разгар периода нереста лососевых в реках национального парка, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу ФГБУ «Земля леопарда».
Лососевая путина начинается на реках Приморского края ближе к середине осени. На «Земле леопарда» проходят сразу несколько нерестовых рек, что ежегодно привлекает сюда десятки браконьеров. Инспекторы проводят рейды по территории национального парка почти круглосуточно – днем и ночью, уделяя особое внимание нижним течениям рек.
Из-за относительно сухой осени в этом году нерестящаяся рыба не поднимается далеко вверх по рекам, концентрируясь в нижней части рек и в устьях. Зная об этом, здесь же концентруются браконьеры, что упрощает работу государственных инспекторов «Земли леопарда».
Зачастую сотрудники охраны успевают задержать нарушителей еще до того, как они поймают рыбу. В этом случае в отношении «потенциальных браконьеров» составляется протокол за нарушение режима особо охраняемой природной территории (ООПТ). Минимальный штраф за него предусматривает 3 тысячи рублей. По результатам прошедших выходных его предстоит выплатить более 30 нелегальным посетителям «Земли леопарда».
Более серьезное наказание ожидает задержанных с рыбой. Так, в субботу на территории национального парка инспекторы встретили группу лиц, у которых при себе было обнаружено 15 рыбин. Помимо протоколов о нарушении режима ООПТ, сотрудники отдела охраны «Земли леопарда» подали заявление о возбуждении уголовного дела, которое было передано в отдел полиции Хасанского района. За незаконную рыбалку на территории национального парка нарушителям грозит штраф до 300 тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до двух лет.
«На данном этапе пока хотел бы отметить, что нарушений, связанных с путиной, на территории национального парка становится меньше, - говорит Евгений Стома, заместитель директора по охране ФГБУ «Земля леопарда». - Хочется верить, что причина этого в том, что до люди начинают сознательнее относиться к нашим предупреждения и понимать, насколько серьезна мера ответственности за подобные нарушения».
В то же время, по словам Евгения Стома, полноценный анализ статистики путины-2015 на территории «Земли леопарда» будет предпринят позже, так как в настоящее время сезон нереста кеты в самом разгаре.
Напомним, ежегодно в период нереста лососевых количество задержаний на территории «Земли леопарда» увеличивается в несколько раз. Истребляя идущую на нерест красную рыбу, браконьеры наносят мощный удар по ее популяции. Кроме того, своим незаконным присутствием в нацпарке они создают серьезный фактор беспокойства для самой редкой крупной кошки мира – дальневосточного леопарда.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- В Приморье тигра ставят на фотоучет
- В Приморье в нацпарке "Бикин" пересчитали тигров
- Еще три находкинские семьи готовятся к переезду по программе переселения аварийного жилья "Терминал Астафьева"
- Шамору смешали кое с чем
- Регион разовьют дотла
- Год дальневосточного аиста набирает обороты в бассейне Амура
- В Приморье национальный парк заблокировала экономическая полиция
- Приморье готовится встретить День кедра
- Памела Андерсон получила радостные вести из Приморья
- Федеральную благотворительную экологическую акцию "оБЕРЕГАй" провели в Хабаровске
Новости раздела
- Тайны Приморья раскрываются летом
- Система видеонаблюдения "Ростелекома" обеспечила 100% онлайн-трансляцию в период проведения ЕГЭ-2018
- Во Владивостоке владельцам 101 квартиры придется ликвидировать перепланировки
- Tele2 провела "День открытых людей" во Владивостоке
- Диван - оружие пролетариата
- Владивостоку предложили Китеж-град
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- Тайфунная Мекка
- Вечно крайние
- Единственный и неповторимый
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда
- Владивосток мечтает о платном проезде
Вы лучше узнайте у Казаков уссурийских что стоят на р. Нарва в Хасанском районе сколько они икры по ночам вывозят на продажу! И тряханите главного инспектора по рыбоохране по Хасанскому району! Это ему они заплатили 1 миллион рубликов чтоб стоять на устьях реки! Они за сезон вывозят оттуда 10-ки миллионов рублей рыбой и икрой!