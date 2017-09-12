Жители и гости Приморья прошлись по "Улице Дальнего Востока"

Одной из главных изюминок фестиваля стала дегустация дальневосточных блюд

Фестиваль «Улица Дальнего Востока» стартовал в рамках Восточного экономического форума. Гости мероприятия смогли не только полюбоваться необычными павильонами субъектов ДФО, но и попробовать регионы на вкус.

Фестиваль «Улица Дальнего Востока» традиционно сопровождает деловую программу Восточного экономического форума, выступая демонстрационной площадкой каждого субъекта ДФО: Приморского, Хабаровского и Камчатского краев, Амурской, Магаданской, Сахалинской и Еврейской автономной областей, Чукотки и Якутии. Благодаря государственной программе «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы, количество гостей мероприятия увеличивается в разы: в этот раз только в рамках ВЭФ фестиваль посетило несколько тысяч человек.









Каждый субъект Дальнего Востока постарался передать через экспозиции в павильонах экономический и культурный потенциал территорий.













Одной из главных изюминок фестиваля стала дегустация дальневосточных блюд, в том числе из морепродуктов.

Лучшие блюда регионов были представлены на фуд-корте площадью 3,5 тыс. кв. метров. В торговых точках была отражена специфика каждой территории – какой рыбой и морепродуктами они богаты и какую продукцию выпускают.

Наталья КОМИССАРОВА. Фото Любови ХМЕЛЕВСКОЙ.