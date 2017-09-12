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Раскрывая тайны Морского заповедника

12 Сентября 2017, 16:35 | Приморье

Конкурс газеты «Золотой Рог» «Заповедное Приморье» продолжает самая южная особо охраняемая природная территория России

 

В ходе выполнения государственной программы «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы в Год экологии и Год особо охраняемых природных территорий наиболее пристальное внимание к себе привлекают заповедные территории, среди которых значимое место занимает Дальневосточный морской биосферный государственный природный заповедник ДВО РАН.

- Территория нашего заповедника - это четыре небольших участочка. В целом более 64 300 га. И около 63 000 га из них - морская акватория, - говорит директор Николай ЯКУШЕВСКИЙ. - Здесь можно увидеть около 5 000 видов растений, птиц, животных. На территории России, а может быть и в мире, это, пожалуй, единственное такое уникальное место, где вместе сосуществуют представители субтропиков и холодных северных морей. Учеными установлено, что на наших островах гнездятся либо останавливаются при перелетах 28 краснокнижных птиц. И самое уникальное здесь время - это март и апрель, когда царят птичьи базары, когда не то что высаживаться на острова нельзя, но ходить мимо них на малом ходу и на малых плавсредствах надо как можно дальше, чтобы ничем не нарушить этот богатейший мир птиц.


 

- Я сторонник развития подводного дайверского туризма, - продолжил Николай Александрович. - В этот сезон мы предоставили возможность профессиональным дайверам водить у нас экскурсии. При этом выяснилось, что мало быть хорошим дайвером и знать наши рельефы и места интересные для погружения. Хорошо, когда провожатый еще немного биолог или просто любознательный человек. С одним из таких погружался и я. При этом он неожиданно предложил взять с собой увеличительное стекло. Я взял и был поражен, потому что погрузился совсем в другой мир. За час мы сдвинулись вдоль рифа всего на 15 метров, но вовсю насмотрелись неописуемой красоты разнообразных представителей бентоса. Было такое ощущение, что мы под водой где-то на Гавайях, Канарах или в Таиланде. Все это, снятое под водой в режиме макросъемки, - просто неописуемая красота. Особенно стоит сказать о нашей «визитке» - тюлене ларге, для популяции которых в заливе Петра Великого заповедник стал «родильным домом». Наша задача - все это сохранить.


 

В следующем году, 24 марта, Дальневосточный морской заповедник, входящий сегодня в состав Национального научного центра морской биологии, возглавляемого академиком РАН Андреем АДРИАНОВЫМ, отметит свое сорокалетие. К этому событию уже сейчас готовится красочный фотоальбом, в котором предполагается показать всю красоту заповедных пейзажей, флоры и фауны. Запланировано создать и короткометражный документальный фильм о заповеднике.


 

 

 

Политика заповедника сегодня состоит в том, чтобы знакомить желающих с заповедником в щадящем его режиме. Действительно, он сейчас довольно посещаем. Как отметил заместитель директора по вопросам познавательного туризма и экологического просвещения Александр КУЛИКОВ, в прошлом году заповедник посетили 21 742 человека. Из них половина - район бухты Астафьева.  В этом году посещение будет снижено - такова новая политика. Частично и полностью за пределы заповедника выносятся отдельные туристические маршруты. В будущем для посетителей будут оборудоваться места для наблюдения за птицами, чтобы не нарушать их покой. Очное знакомство по-прежнему будет опираться на музей на острове Попова, на работу отличных экскурсоводов. Правда, тарифы на обслуживание несколько поднимутся, но будут предоставлены льготы заслуженным категориям людей и детям.

Что же касается возможностей заочного знакомства с заповедником, то оно расширяется. Кстати, этому очень способствует приморское сообщество фотохудожников и работы художников студии Виктора СЕРОВА, для которых заповедные места на островах стали местами творческого вдохновения.

С фотовыставкой из 50 лучших работ фотохудожников, а это некоммерческий проект, познакомились уже многие приморцы, и у многих такая возможность остается до конца Года экологии. Как отметил Александр Петрович, сейчас выставка путешествует по краю. Она будет развернута в здании администрации Славянки к встрече мэров городов Японского моря. Идут переговоры по размещению выставки в г. Фокино. И вообще, по «передвижке» рассматриваются любые интересные предложения. Часть работ этой выставки были любезно предоставлены и деловой газете «Золотой Рог», чтобы с ними смогли ознакомиться и наши читатели.

Фото Д. РУДАСЯ, В. СЕРЕБРЯНСКОГО, И. КРЮКОВА, С. ЛЕОНОВА.

Виктор КУДИНОВ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: фотоконкурс  заповедник  заповедное приморье 






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