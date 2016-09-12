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В Приморье продолжается прием гуманитарной помощи
В Приморье продолжается работа по оказанию помощи людям, пострадавшим в результате тайфуна «Лайонрок». На базе местных отделений партии “Единая Россия” идет прием питьевой воды, продуктов питания, вещей, средств личной гигиены и постельного белья от населения. Об этом сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
В городах Арсеньеве, Артеме, Владивостоке, Находке, Партизанске, Уссурийске, Дальнегорске, Фокино, Хорольском, Хасанском, Красноармейском и Чугуевском районах партийцы вместе с волонтерами активно включились в работу по сбору гуманитарной помощи и формированию грузов для отправки в населенные пункты, наиболее пострадавшие в связи с ЧС.
Порядка 10 тонн гуманитарного груза, принятого на базе местного отделения партии в Арсеньеве, было направлено жителям Чугуевского и Кавалеровского района. Пришла помощь в села Ракитное, Новотроицкое, Поляны, Мартыновские поляны в затопленном Дальнереченском районе, помощь туда доставили из Владивостока воздушным путем. Более 2 тонн продуктов питания, воды и одежды принесли жители Партизанска в местное отделение Партии «Единая Россия», в пятницу груз был отправлен населению одной из самых пострадавших территория Приморья – Лазовский район. Еще одна партия гуманитарной помощи в Лазо отправляется завтра утром из Большого камня. И сегодня во время рабочей поездки в район губернатор края Владимир Миклушевский посетил местное отделение и осмотрел, как организована работа по оказанию помощи пострадавшим.
Уссурийские партийцы организовали прием помощи для жителей своего городского округа: 3 тонны воды, 300 кг риса, печенья и школьной одежды было собрано для передачи в подтопленные села Уссурийского городского округа.
«Мы принимаем помощь во всех отделениях партии, активно работаем с социальными службами каждого пострадавшего муниципального образования, - говорит партсекретарь регионального отделения Людмила Талабаева. – Сегодня режим ЧС объявлен уже на 25 из 34 территорий края. Для нас принципиально важно, чтобы люди, оказавшиеся сегодня в трудной жизненной ситуации, не чувствовали себя брошенными, чтобы на затопленных территориях как можно быстрее была восстановлена вся инфраструктура, заработали школы и детские сады. Напомню, что все аварийно-восстановительные работы в крае проходят под личным контролем губернатора Владимира Миклушевского. Начались компенсационные выплаты людям, потерявшим имущество».
Точки по приему помощи от населения были открыты на базе местных отделений «Единой России» уже на следующий день после объявления режима ЧС. Для населения также создана горячая линия – тел. 8 (929) 428-93-90.
Активно включились и общественные организации. Добровольные пожертвования принимает Приморский краевой общественный благотворительный фонд защиты материнства и детства «МАМА», возглавляемый председателем Консультативного совета общественных объединений при РПС партии «Единая Россия» Натальей Изотовой. Фонд «МАМА» является партнером регионального отделения «Единой России» по многим социальным проектам, включая помощь тяжело больным детям и детям, оставшимся без попечения родителей.
Приморский краевой общественный благотворительный фонд защиты материнства и детства «МАМА«
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При перечислении денежных средств обязательно указывать назначение платежа: для помощи пострадавшим от наводнения.
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