Во Владивостоке прошел открытый чемпионат по киберспорту (Фоторепортаж)

10 сентября завершился Дальинфоком-2014 — двухдневный форум, объединивший профессиональное IT-сообщество всего Дальнего Востока России. Кампус ДВФУ на о. Русском стал площадкой для обсуждения путей развития информационного общества и IT-отрасли в регионе, демонстрации новых разработок и успешно реализованных проектов. В рамках форума прошел открытый чемпионат по киберспорту.

Турниры по FIFA и MK9 прошли на ура, призы спонсоров форума нашли своих победителей.

В турнире Console Open FIFA14, в результате продолжительной борьбы, определились четыре победителя:

1 место - Цынгот Никита

2 место - Татюшев Михаил

3 место - Томак Дмитрий

4 место - Артём Алейников

Для участников форума была организована лекция по киберспорту, а развлекательная зона CyberProGaming, в самом центре зала, заряжала азартом, атмосферой и приятными эмоциями всю выставку в течение двух дней форума.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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