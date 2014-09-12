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Во Владивостоке прошел открытый чемпионат по киберспорту (Фоторепортаж)
10 сентября завершился Дальинфоком-2014 — двухдневный форум, объединивший профессиональное IT-сообщество всего Дальнего Востока России. Кампус ДВФУ на о. Русском стал площадкой для обсуждения путей развития информационного общества и IT-отрасли в регионе, демонстрации новых разработок и успешно реализованных проектов. В рамках форума прошел открытый чемпионат по киберспорту.
Турниры по FIFA и MK9 прошли на ура, призы спонсоров форума нашли своих победителей.
В турнире Console Open FIFA14, в результате продолжительной борьбы, определились четыре победителя:
1 место - Цынгот Никита
2 место - Татюшев Михаил
3 место - Томак Дмитрий
4 место - Артём Алейников
Для участников форума была организована лекция по киберспорту, а развлекательная зона CyberProGaming, в самом центре зала, заряжала азартом, атмосферой и приятными эмоциями всю выставку в течение двух дней форума.
Фото автора.
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