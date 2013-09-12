В Приморском крае портал госуслуг пользуется особой популярностью

Количество кодов активации личного кабинета на Едином портале государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru, выданных «Ростелеком-Дальний Восток», превысило 82 тысячи. Наибольшей популярностью портал пользуется в Приморском крае - на сегодняшний день зарегистрировались уже более 40 тысяч приморцев.

На втором месте Хабаровский край – свыше 16 тысяч пользователей.

Самые востребованные услуги портала госуслуг – получение заграничного паспорта, информация о штрафах в ГИБДД, информация о состоянии индивидуального счета застрахованного лица, наличие задолженности по налогам и сборам.

«Преимуществом пользования порталом является дистанционное получение услуг в любое удобное время, как следствие отсутствие очередей. А также прозрачность хода рассмотрения заявлений», говорит Директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ОАО «Ростелеком» Андрей Балаценко.

Код активации личного кабинета на Едином общероссийском портале государственных и муниципальных услуг выдается гражданам Российской Федерации бесплатно, независимо от адреса прописки или временной регистрации. Для регистрации на портале и получения кода активации необходим паспорт и страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС, страховое свидетельство) Пенсионного фонда.

Код активации получается пользователем единожды и вводится в специальную графу на Портале, для активации личного кабинета. После этого пользователю становятся доступны государственные и муниципальные услуги в электронном виде.

Сама процедура получения кода активации в удостоверяющем центре «Ростелекома» занимает в среднем 5 - 10 минут. Для ускорения процесса перед посещением центра необходимо зарегистрироваться на портале www.gosuslugi.ru и выбрать способ получения кода – «В центре обслуживания клиентов ОАО «Ростелеком».

Центр выдачи кодов активации расположены в Центрах продаж и обслуживания ОАО «Ростелеком», справки по тел.: 8-800-100-70-10.



Досье: Приморский филиал ОАО «Ростелеком» – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком». ОАО «Ростелеком» - динамично развивающаяся крупнейшая в России телекоммуникационная группа, предоставляющая услуги во всех сегментах отраслевого рынка на всей территории страны.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

