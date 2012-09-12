В Арсеньеве появилась электронная очередь в детсады

ПРИМОРЬЕ, 12 сентября, ZRPRESS. Теперь жителям приморских районов Интернет может пригодиться не только, чтобы посмотреть новости, поболтать с друзьями и родственниками, обновить гардероб - купить мужской костюм папе, новое платье маме или приодеть к детскому садику и школе детей и проч. Отныне через Интернет можно встать… в очередь.

Управление образования администрации Арсеньевского городского округа вводит процедуру подачи заявлений на очередь в детский сад в электронном виде.

Подача заявлений осуществляется с помощью автоматизированной информационной системы «Электронная школа Приморья». На этом Интернет-портале в разделе «Дошкольное образование» можно получить информацию о действующих детских садах любого муниципального образования края: родители будут иметь возможность посетить интернет-приемную дошкольного учреждения и написать обращение руководителю, просмотреть информацию о количестве свободных мест, количестве групп в детском саду. Здесь же можно выбрать муниципалитет, в котором фактически проживает ребенок, и подать заявление на постановку на учет в дошкольное образовательное учреждение. В любой момент возможен просмотр всех заявлений пользователя, в том числе номер, по которому в дальнейшем можно будет отследить номер заявления без авторизации. В самом заявлении будет отображаться текущее место в очереди.

В разделе «Справочная информация» размещены контактные данные специалистов, информация о том, какие муниципалитеты принимают заявления в электронном виде. С порядком подачи заявления в электронном виде можно ознакомиться на официальном сайте администрации Арсеньевского городского округа www.arsenevmis.ru в разделе «Образование».

Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог».