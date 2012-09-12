Волонтеров саммита АТЭС во Владивостоке наградили поездкой в Японию

Президент Российской Федерации Владимир ПУТИН под занавес саммита АТЭС встретился с волонтерами, помогавшими в организации и проведении саммита АТЭС.

Поблагодарив молодежь, президент страны сообщил, что принято решение о поощрении лучших волонтеров. Около 500 человек отправятся на круизном лайнере «Легенда морей» в Японию. Однако, как позже выяснил корреспондент «ЗР», в загрантур поедут не столько самые лучшие волонтеры, сколько те, у кого оказался на руках загранпаспорт.

«Золотой Рог».