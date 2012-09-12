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Волонтеров саммита АТЭС во Владивостоке наградили поездкой в Японию
12 Сентября 2012, 12:09 | Приморье
Президент Российской Федерации Владимир ПУТИН под занавес саммита АТЭС встретился с волонтерами, помогавшими в организации и проведении саммита АТЭС.
Поблагодарив молодежь, президент страны сообщил, что принято решение о поощрении лучших волонтеров. Около 500 человек отправятся на круизном лайнере «Легенда морей» в Японию. Однако, как позже выяснил корреспондент «ЗР», в загрантур поедут не столько самые лучшие волонтеры, сколько те, у кого оказался на руках загранпаспорт.
«Золотой Рог».
Автор: По сообщениям пресс-служб
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