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Национальный портрет Приморья изменился
Сколько национальностей проживает в Приморье, в каком соотношении, в городской или сельской местности, на каком языке говорят их представители и какой язык считают родным? Об этом и многом другом можно узнать из доклада Приморскстата о второй очереди итогов Всероссийской переписи населения «О демографических характеристиках населения отдельных национальностей Приморского края», проведенной в 2010 году.
«При проведении переписи в Приморье было зафиксировано 1 956 497 человек, при этом 144,9 тыс. человек (7,4% от общей численности населения края) не предоставили сведений о национальной принадлежности, поэтому информация о 140,3 тыс. из них была получена из административных источников», - пояснила заместитель руководителя Приморскстата Наталья БАУКОВА.
Произошедшие изменения обусловлены тремя факторами: различием в естественном воспроизводстве групп населения, сменой этнического самосознания под влиянием смешанных браков и внешней миграцией.
Русское население является наиболее многочисленным (1 млн 676 тыс. человек) и составляет 92,5% общей численности населения Приморского края (указавшего национальность). И хотя по сравнению с 2002 годом оно сократилось на 185,8 тыс. человек, его доля в населении, указавшем свою национальность, увеличилась на 1,8%. На втором месте – украинцы, численность которых с момента ВПН-2002 уменьшилась в 1,9 раза. В то время как занимающих третье место корейцев стало чуть больше - на 5,2%.
Кроме того, за период с 2002 по 2010 гг. в Приморье в 5,5 раза увеличилась численность узбеков, в 3,1 раза - киргизов, в 2,5 раза – таджиков. Однако их совокупная доля среди населения не превысила 1%. Что же касается китайцев, число которых резко возросло в период 1989-2002 годов - со 159 до 3840 человек, то к переписи 2010 года их стало меньше на 25,6%.
Соотношение городского и сельского населения составило в целом по Приморскому краю 76% и 24% соответственно. Самые урбанизированные – китайцы, узбеки, таджики и киргизы, среди которых горожане составляют более 80%. В сельской местности в основном проживают украинцы, мордва, немцы, чуваши, молдаване - от 30% до 37%.
Также перепись показала ухудшение соотношения полов за счет высокой смертности мужчин трудоспособного возраста: на тысячу мужчин в 2010 году в крае приходилось 1088 женщин, в 2002-м – 1066. Причем превышение числа женщин отмечается только у русских, украинцев и белорусов. Больше двух мужчин на одну женщину приходится у узбеков, азербайджанцев, китайцев, таджиков, казахов.
Русский язык считают родным 88,6% белорусов, 84,9% украинцев, 83,7% мордвы, 77,9% корейцев, 72,1% татар, 69,9% молдаван, 67,4% чувашей, 63,5% казахов и 56,7% башкир.
Что же касается коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих на территории края, то их общая численность в 2010 году составила 1876 человек, уменьшившись по сравнению с 2002-м на 188 человек. При этом возросло количество проживающих в Приморье эвенков, нивхов, коряков, шорцев, ульчей, кумандинцев, вепсов, долганов и негидальцев. 76% от всех КМНС составляют удэгейцы, нанайцы и тазы.
Юрий РОГОВ, «Золотой Рог».
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