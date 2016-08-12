Тайные тропы Сихотэ-Алинского заповедника открываются туристам. Часть вторая

Набравшись сил, мы отправились к главной цели нашего путешествия в Сихотэ-Алинском заповеднике – скале Каланча, с вершины которой открывается потрясающий вид на бухту Голубичная.







Скала является излюбленным местом обитания горных козлов, и мы могли наблюдать следы их присутствия. Фото Марины Божко.

Обратная дорога нашей уставшей группе показалась быстрой и легкой. В лагерь мы возвращались на закате и могли насладиться видами тайги и морского берега в свете угасающего солнца.

Поющие ларги

Невозможно передать все впечатления и чувства, которые мы пережили на вершине Каланчи. Как рассказала нам Ольга Арифулина, заместитель директора Сизхотэ-Алинского заповедника по экологическому просвещению, она уже привыкла к тому, что туристы, забравшись на вершину скалы, повторяют одну и ту же фразу: «Ради этого потрясающего вида и невероятных ощущений сюда стоило идти».

Следующим утром мы отправились на мыс Северный. Экологическую тропу этого маршрута студенты «Тигра» благоустраивали в 2014 году, и в течении двух лет выполняли небольшие работы, которые «подкидывала» природа. Сегодня тропа в идеальном состоянии, она хорошо прижилась и любима многочисленными туристами.





На пути к мысу мы встретили трех кабанов-секачей, мирно пасущихся возле тропы, которые заставили замереть всю нашу группу. К счастью, кабанам не захотелось с нами общаться, и они стремительно скрылись в чаще. Дальнейшее путешествие мы продолжили, внимательно прислушиваясь и оглядываясь по сторонам.

На мысе Северном уютно расположилось криволесье с карликовыми березками и дубками, не достигающих и полуметра. Такая растительность характерна только для тундры. С карликовыми деревьями мирно соседствует редкое горное растение – эдельвейс. Считается, что этот цветок можно встретить только в Альпах, но как оказалось, он растет и в Приморье.





Об эдельвейсах поэтами сложено множество легенд о любви и верности, смелости и мужестве. Сами цветы похожи на жемчужинки, отливающие перламутром, или на звёздочки с серебристыми лучами, рассыпанные по скалам. Фото Марины Божко.













Постоянными обитателями морских глубин возле мыса Северный являются тюлени ларги. Фото Марины Божко.

Мыс – одно из немногих мест побережья Японского моря, где собирается большое количество тюленей. Ларги живут здесь круглый год. Летом и во время осенне-зимних миграций на рифах в море можно одновременно увидеть до 400 тюленей. Со смотровой площадки нам удалось наблюдать около 20 представителей этого вида.

Как сообщил экскурсовод, ларги – очень любопытные животные, которые чутко реагируют на незнакомые звуки. Участники нашей группы решили добиться внимания тюленей – громко пели и хлопали в ладоши. Привлеченные звуками импровизированного концерта, ларги приблизились к нам на максимально возможное расстояние и с любопытством выглядывали из воды.

От смотровой площадки мы спустились на берег моря бухты Удобная, где, по словам Ольги Арифулиной на песчаном пляже часто встречаются следы лисицы, енотовидной собаки и тигра. Как оказалось, этот царь тайги неравнодушен к красоте морского прибоя и частенько приходит сюда насладиться шумом волн. К сожалению, следов тигра мы не обнаружили, но нам посчастливилось найти следы пятипалой рыси.





«Встретить на тропе след тигра или медведя – уже не редкость, а значит, мы добились своей цели - инфраструктура троп уже стала «элементом» природы, которые ей не вредят, но позволяют туристам раскрыть ее тайны. Хотелось бы чтобы, как можно больше людей смогли увидеть красоты заповедника и его обитателей. Для нас же не менее важно, если студенты специальностей, связанных с изучением или охраной природы, после нахождения в отряде «Тигр» продолжат свой жизненный путь в этом же направлении и принесут ей немало пользы», - прокомментировал Сергей Арамилев, директор Дальневосточного филиала Центра «Амурский тигр».





…К обеду мы вернулись на кордон «Благодатное», и, попрощавшись с гостеприимными сотрудниками заповедника и студенческим отрядом, поехали во Владивосток. Расставаться и уезжать не хотелось, и мы еще долго находились под впечатлением непередаваемого чувства единения с природой. А через два дня у студентов закончится экологическая вахта, и они разлетятся по домам, чтобы снова приехать в Сихотэ-Алинский заповедник в следующем году.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Наталья КОМИССАРОВА. Автор фото: Марина БОЖКО.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.