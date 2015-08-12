Школы и детсады города готовят к учебному году

В школах, детских садах и центрах детского творчества Владивостока в преддверии учебного года строители обновляют кровли, ремонтируют фасады, старые деревянные оконные блоки заменяют на современные пластиковые, устанавливают огнестойкие двери, благоустраивают территории… Глава Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ поставил задачу - создать для учеников комфортные и безопасные условия пребывания. Подробности в материале газеты "Золотой Рог":

С 5 августа в краевом центре началась приемка учреждений образования к новому учебному году. Межведомственная комиссия проверяет состояние учебных классов, спортивных залов, игровых площадок, оснащение медицинских пунктов, школьные пищеблоки и столовые. В состав комиссии входят специалисты городской администрации, Роспотребнадзора, сотрудники МЧС и полиции, представители профсоюзных организаций.

В рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону в 82% образовательных учреждениях города уже промыты и опрессованы системы отопления, в школе № 39 завершена реконструкция теплового пункта. В школе № 56 производится капитальный ремонт системы отопления.

В школе № 39 полностью обновились спортивный и актовый залы - в них сделан капитальный ремонт. В школе № 21 установлены огнестойкие двери, а в школах №№ 6, 42, 49 и лицее-интернате «Буревестник» сделано огнезащитное покрытие деревянных конструкций. В школах №№ 16 и 37 обновляются системы вентиляции, в школе № 7 - пищеблок, в школе № 43 капитально ремонтируют санузел, вокруг территории школ №№ 46 и 48 устанавливают ограждения, а на территории школы № 65 ведется ремонт лестницы, тротуаров и дорожки. В совершенно новом виде после ремонта предстанут спортзалы школ №№ 14 и 28 и актовый зал Центра детского творчества.

Полным ходом идет ремонт и в дошкольных образовательных учреждений. В детских садах №№ 49, 177 отремонтированы и заменены пожарные лестницы, близятся к завершению данные работы в детсадах №№ 39 и 97.

Капитальный ремонт санузлов продолжается в детсаду № 162, в детском саду №68 обновляется пищеблок. На территории 11 муниципальных детских садов идет ремонт ограждений, а на территории детсада № 37 ведется капитальная реконструкция подпорной стены протяженностью несколько десятков метров.

Кроме того, на пищеблоки 12 учреждений образования приобретено новое современное технологическое оборудование, в столовые школ №№ 43 и 78 закуплены новые столы и стулья, в 17 детских садов - посуда. В 60 детских садов и школ приобретена детская и ученическая мебель. В 42 школы приобретены интерактивные доски.

Электронные образовательные комплексы появятся в школах №№ 17, 23, 25, 59, гимназиях №№ 1, 2. Новые игрушки и игровое оборудование закуплены в детские сады №№ 19, 37, 130, 3, 67, 20, 49, 168, 141.

Весь комплекс работ будет завершен до начала учебного года.

Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.