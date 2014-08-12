Сельхозпроизводителям и транспортникам Приморья понравились "аккуратные санкции"

По мнению вице-губернатора Сергея СИДОРЕНКО, для Приморского края ограничения на импорт продовольствия не будут иметь особых последствий, так как основными торговыми партнерами края является Китай и страны Азии, на которые санкции не распространяются.

По поручению главы региона Владимира МИКЛУШЕВСКОГО вице-губернатор Приморского края Сергей Сидоренко провел совещание по импортозамещению продовольственных товаров. В его работе приняли представители краевого департамента сельского хозяйства и продовольствия.

Как отметил вице-губернатор, в связи с ограничением импорта из стран, которые приняли санкции против России, вопросы продовольственной безопасности выходят сегодня на первый план.

«Нам необходимо проанализировать возможности нашего агропромышленного комплекса, понять, насколько мы сможем наполнить наш внутренний рынок и сколько продовольствия сможем поставить в другие регионы страны», - отметил Сергей Сидоренко.

По словам вице-губернатора, складывающаяся ситуация должна быть использована в интересах приморских производителей. Так, мясоперерабатывающие предприятия должны активизировать закуп мяса у сельскохозяйственных предприятий и крестьянских фермерских хозяйств края, а по ряду районов - и у населения.

«Возможно, работать с импортным мясом, уже разделанным и замороженным в брикеты, переработчикам проще, но мы должны развивать собственное производство. Переработчикам нужно организовывать пункты закупа мяса в районах, у крестьян и мелких фермеров, которые сегодня выращивают экологически чистую продукцию, но при этом испытывают сложности со сбытом. На самом деле, люди ждали, когда на рынке освободится ниша, чтобы выйти туда со своей продукцией», - сказал Сергей Сидоренко.

Импортозависимость необходимо снижать и по другим группам продовольствия. Для этого, по словам Сергея Сидоренко, необходимо внести изменения в краевую госпрограмму развития агропромышленного комплекса.

Так, Приморье практически полностью зависит от других стран и регионов по фруктам. Но если экзотические виды ввозятся в регион из Юго-Восточной Азии, то яблоки, груши, а также многие ягоды необходимо выращивать свои.

«Я знаю несколько примеров, когда фермеры начинают возрождать садоводство – в хозяйствах Уссурийска, Партизанского района. Необходимо поддержать их инициативу, возможно, предусмотреть господдержку этого направления в краевой программе развития агропромышленного комплекса», - подчеркнул Сергей Сидоренко.

По поручению вице-губернатора, в ближайшие дни состоятся рабочие совещания с представителями предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. По каждому из направлений (мясо, молоко, овощи, фрукты) предстоит переориентироваться на использование местной продукции, а также сменить импортера.

Напомним, указом президента РФ ограничен импорт из стран, которые приняли санкции против России. Согласно документу, опубликованному на сайте Кремля, на 1 год под ограничения или запрет попадает ввоз отдельных видов сырья, сельхозпродукции и продовольствия из стран, которые поддержали антироссийские меры. При этом подчеркивается, внутренние цены вырасти не должны.

«В течение одного года со дня вступления в силу настоящего Указа запрещается, либо ограничивается осуществление внешнеэкономических операций, предусматривающих ввоз на территорию Российской Федерации отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является государство, принявшее решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических и (или) физических лиц или присоединившееся к такому решению», - говорится в указе.

Евгений СИДОРОВ, Газета "Золотой Рог", Владивосток. , ZRPRESS.RU, Владивосток.