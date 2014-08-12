Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Сельхозпроизводителям и транспортникам Приморья понравились "аккуратные санкции"
По мнению вице-губернатора Сергея СИДОРЕНКО, для Приморского края ограничения на импорт продовольствия не будут иметь особых последствий, так как основными торговыми партнерами края является Китай и страны Азии, на которые санкции не распространяются.
По поручению главы региона Владимира МИКЛУШЕВСКОГО вице-губернатор Приморского края Сергей Сидоренко провел совещание по импортозамещению продовольственных товаров. В его работе приняли представители краевого департамента сельского хозяйства и продовольствия.
Как отметил вице-губернатор, в связи с ограничением импорта из стран, которые приняли санкции против России, вопросы продовольственной безопасности выходят сегодня на первый план.
«Нам необходимо проанализировать возможности нашего агропромышленного комплекса, понять, насколько мы сможем наполнить наш внутренний рынок и сколько продовольствия сможем поставить в другие регионы страны», - отметил Сергей Сидоренко.
По словам вице-губернатора, складывающаяся ситуация должна быть использована в интересах приморских производителей. Так, мясоперерабатывающие предприятия должны активизировать закуп мяса у сельскохозяйственных предприятий и крестьянских фермерских хозяйств края, а по ряду районов - и у населения.
«Возможно, работать с импортным мясом, уже разделанным и замороженным в брикеты, переработчикам проще, но мы должны развивать собственное производство. Переработчикам нужно организовывать пункты закупа мяса в районах, у крестьян и мелких фермеров, которые сегодня выращивают экологически чистую продукцию, но при этом испытывают сложности со сбытом. На самом деле, люди ждали, когда на рынке освободится ниша, чтобы выйти туда со своей продукцией», - сказал Сергей Сидоренко.
Импортозависимость необходимо снижать и по другим группам продовольствия. Для этого, по словам Сергея Сидоренко, необходимо внести изменения в краевую госпрограмму развития агропромышленного комплекса.
Так, Приморье практически полностью зависит от других стран и регионов по фруктам. Но если экзотические виды ввозятся в регион из Юго-Восточной Азии, то яблоки, груши, а также многие ягоды необходимо выращивать свои.
«Я знаю несколько примеров, когда фермеры начинают возрождать садоводство – в хозяйствах Уссурийска, Партизанского района. Необходимо поддержать их инициативу, возможно, предусмотреть господдержку этого направления в краевой программе развития агропромышленного комплекса», - подчеркнул Сергей Сидоренко.
По поручению вице-губернатора, в ближайшие дни состоятся рабочие совещания с представителями предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. По каждому из направлений (мясо, молоко, овощи, фрукты) предстоит переориентироваться на использование местной продукции, а также сменить импортера.
Напомним, указом президента РФ ограничен импорт из стран, которые приняли санкции против России. Согласно документу, опубликованному на сайте Кремля, на 1 год под ограничения или запрет попадает ввоз отдельных видов сырья, сельхозпродукции и продовольствия из стран, которые поддержали антироссийские меры. При этом подчеркивается, внутренние цены вырасти не должны.
«В течение одного года со дня вступления в силу настоящего Указа запрещается, либо ограничивается осуществление внешнеэкономических операций, предусматривающих ввоз на территорию Российской Федерации отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является государство, принявшее решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических и (или) физических лиц или присоединившееся к такому решению», - говорится в указе.
Евгений СИДОРОВ, Газета "Золотой Рог", Владивосток. , ZRPRESS.RU, Владивосток.
Новости тематики
- Бизнес-гороскоп: Рыбам стоит молчать как рыбы
- На Приморье надвигается очередной тайфун
- Большая грибная охота во Владивостоке и пригородах продлится до октября
- Владивосток простится с почётным гражданином Юрием Григорьевичем Диденко
- Восстановлен проезд на трассе Артем-Находка
- Референдум от лукавого
- Приморский край вошел в число лидеров по продаже электронных полисов ОСАГО
- Льготникам Приморья необходимо определиться с пакетом соцуслуг
- В Приморье подешевела продуктовая корзина
- Социальную карту "Приморец" презентуют в сентябре
Новости раздела
- Дома для особо важных персон
- Экстрим на природе
- Пройдусь я по приморской, сверну на сахалинскую…
- Приморская "ракушка" со своей жемчужиной
- Повышенная парусность
- Что и требовалось показать
- Тайга наступает на Владивосток
- Туристы выходят на экотропу
- Команда из Владивостока примет участие в Межрегиональной спартакиаде по бочча
- Бизнес-гороскоп: Рыбам стоит молчать как рыбы
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Стала известна фамилия нового врио губернатора Приморья
- Кандидат в губернаторы Приморья Андрей Ищенко ищет жену
- После визита Тарасенко из администрации Владивостока уволился вице-мэр
- "Тарасенко предстоит выстроить диалог с жителями края и переубедить их"
- Цена нового "айфона" просто шокирует
- В декабре можно будет слетать из Владивостока в Японию "за пивом"
- В России готовы ввести налог на отпуск
- Приморский Трамп
- Илдус Ярулин: Бедный Хабаровский край!
- Первый "клиент" спецрайона на острове Русском пообещал региону 50 миллионов