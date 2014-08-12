Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
На экологическом форуме в Приморье "Газпром" расскажет о проекте завода СПГ
Восьмой международный экологический форум «Природа без границ» пройдет во Владивостоке 23-24 октября этого года, его темой станет взаимодействие экологии и бизнеса. Об этом было заявлено на заседании общественного экспертного совета по экологии, который состоялся в администрации Приморья.
Форум «Природа без границ» объединяет под своей эгидой известных ученых, представителей общественных организаций в сфере экологии из разных стран. За 8 лет Форум стал серьезной и востребованной площадкой обсуждения актуальных экологических проблем и путей их решения не только для регионов Российской Федерации, но и стран АТР.
Основная тема Форума в 2014 году - «Экология и бизнес: от противостояния к взаимопониманию» - вызывает широкий интерес специалистов и общественности. Как отметил и.о. директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края Алексей ПОЧЕКУНИН, обсуждение этой темы будет иметь большое значение для выстраивания конструктивного диалога между бизнес-сообществом и экологами, взаимодействие которых должно быть максимально эффективным. Обмен информацией о новейших экологических разработках, внедрение наилучших существующих технологий («экодом», прогрессивные системы очистки воды и т.п.) - направления, по которым предприятия и экологи могут быть максимально полезны и друг другу и обществу.
Помимо пленарных заседаний в рамках Форума будут проведены секционные заседания: «Обеспечение устойчивого развития и природопользование: пути решения» и «Водные ресурсы: вчера, сегодня, завтра». По инициативе Дальневосточного федерального университета на площадке Форума планируется проведение круглого стола российских и зарубежных кафедр ЮНЕСКО экологической направленности. Также традиционно будет организована специализированная экспозиция, на которой предприятия и ученые продемонстрируют современные природоохранные и ресурсосберегающие технологии.
Организаторы также планируют, что активное участие в Форуме примут компании, реализующие крупные инвестиционные проекты на территории Приморья, в т.ч. ОАО «Газпром» с проектом строительства завода по производству сжиженного природного газа и компания «Роснефть», планирующая создать мощный нефтеперерабатывающий комплекс.
Газета "Золотой Рог", Владивосток. , ZRPRESS.RU, Владивосток.
Новости тематики
- В Приморье тигра ставят на фотоучет
- В Приморье в нацпарке "Бикин" пересчитали тигров
- Еще три находкинские семьи готовятся к переезду по программе переселения аварийного жилья "Терминал Астафьева"
- Шамору смешали кое с чем
- Регион разовьют дотла
- Год дальневосточного аиста набирает обороты в бассейне Амура
- В Приморье национальный парк заблокировала экономическая полиция
- Приморье готовится встретить День кедра
- Памела Андерсон получила радостные вести из Приморья
- Федеральную благотворительную экологическую акцию "оБЕРЕГАй" провели в Хабаровске
Новости раздела
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- Вечно крайние
- Единственный и неповторимый
- Владивосток первым на Дальнем Востоке услышит "невероятную историю" от Дэвида Рамсера
- На Дне рыбака жителей и гостей Владивостока ждет уха с секретом
- Во Владивостоке накануне Дня Рыбака школьники побывали в Дальрыбвтузе
- Семь пляжей Приморья добавились в список безопасных для отдыха
- Ректор ТГМУ высказал свое мнение о повышении пенсионного возраста
- В администрации Владивостока создано новое управление
- Остров Русский в цифровом пространстве
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба
- Из учебного здания ДВФУ в центре Владивостока сделают ни рыбу, ни мясо