На экологическом форуме в Приморье "Газпром" расскажет о проекте завода СПГ

Восьмой международный экологический форум «Природа без границ» пройдет во Владивостоке 23-24 октября этого года, его темой станет взаимодействие экологии и бизнеса. Об этом было заявлено на заседании общественного экспертного совета по экологии, который состоялся в администрации Приморья.

Форум «Природа без границ» объединяет под своей эгидой известных ученых, представителей общественных организаций в сфере экологии из разных стран. За 8 лет Форум стал серьезной и востребованной площадкой обсуждения актуальных экологических проблем и путей их решения не только для регионов Российской Федерации, но и стран АТР.

Основная тема Форума в 2014 году - «Экология и бизнес: от противостояния к взаимопониманию» - вызывает широкий интерес специалистов и общественности. Как отметил и.о. директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края Алексей ПОЧЕКУНИН, обсуждение этой темы будет иметь большое значение для выстраивания конструктивного диалога между бизнес-сообществом и экологами, взаимодействие которых должно быть максимально эффективным. Обмен информацией о новейших экологических разработках, внедрение наилучших существующих технологий («экодом», прогрессивные системы очистки воды и т.п.) - направления, по которым предприятия и экологи могут быть максимально полезны и друг другу и обществу.

Помимо пленарных заседаний в рамках Форума будут проведены секционные заседания: «Обеспечение устойчивого развития и природопользование: пути решения» и «Водные ресурсы: вчера, сегодня, завтра». По инициативе Дальневосточного федерального университета на площадке Форума планируется проведение круглого стола российских и зарубежных кафедр ЮНЕСКО экологической направленности. Также традиционно будет организована специализированная экспозиция, на которой предприятия и ученые продемонстрируют современные природоохранные и ресурсосберегающие технологии.

Организаторы также планируют, что активное участие в Форуме примут компании, реализующие крупные инвестиционные проекты на территории Приморья, в т.ч. ОАО «Газпром» с проектом строительства завода по производству сжиженного природного газа и компания «Роснефть», планирующая создать мощный нефтеперерабатывающий комплекс.

Газета "Золотой Рог", Владивосток. , ZRPRESS.RU, Владивосток.