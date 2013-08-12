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В Приморье закроют некоторые пляжи

12 Августа 2013, 17:43 | Приморье

В Приморье будут закрыты пляжи, где нет спасательных постов. Такое поручение дал губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.

Глава региона поставил задачу вице-губернатору Александру Лось провести проверку пляжей Приморья на наличие спасательных постов.

«Посты на пляжах должны быть оборудованы специальными спасательными средствами, а работать здесь должны квалифицированные специалисты», - заявил губернатор.

Инспекторы ГИМС МЧС в составе комплексной комиссии уже начали проверку пляжей на соответствие требованиям безопасности людей на воде. В случае выявления полного несоответствия представители администрации будут закрывать пляж на месте. Незначительные нарушения, выявленные в ходе проверки, предписываются к устранению.

Отчет о ходе инспекционных мероприятий предоставят губернатору в среду, 14 августа.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: миклушевский  проверки  пляжи  отдых 



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Комментарии

  • Псевдоним19:00, 12.08.2013#

    Молодцы , а главное вовремя , когда купальный сезон почти закончился . . . Можно было и зимой ))

  • Stiv22:38, 12.08.2013#

    "закрывать пляж на месте" - а это как? :)) Забор поставят? Или ОМОН по периметру? БРЕД!

  • bfhggggg23:27, 19.08.2013#

    fghfghfg

  • hwerop23:28, 19.08.2013#

    Вот уж повеселили!!! Бабла за сезон срубили, а вот теперь можно и закрывать для "галочки", РАССЕЯ КУЛЕ. . . . . .

  • квадрат23:29, 19.08.2013#

    я квадрат

  • Псевдоним00:17, 20.08.2013#

    а чего не зимой??

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