В Приморье закроют некоторые пляжи

В Приморье будут закрыты пляжи, где нет спасательных постов. Такое поручение дал губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.

Глава региона поставил задачу вице-губернатору Александру Лось провести проверку пляжей Приморья на наличие спасательных постов.

«Посты на пляжах должны быть оборудованы специальными спасательными средствами, а работать здесь должны квалифицированные специалисты», - заявил губернатор.

Инспекторы ГИМС МЧС в составе комплексной комиссии уже начали проверку пляжей на соответствие требованиям безопасности людей на воде. В случае выявления полного несоответствия представители администрации будут закрывать пляж на месте. Незначительные нарушения, выявленные в ходе проверки, предписываются к устранению.

Отчет о ходе инспекционных мероприятий предоставят губернатору в среду, 14 августа.