Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Аренда жилья в Приморском крае становится дороже
По итогам второго квартала 2017 года в 49 российских регионах ставки аренды однокомнатных квартир показали колебания в пределах 1,5% по сравнению с показателями первого квартала , в 10 субъектах РФ выросли, а еще в 20 – снизились на 1,5% и более. Об этом сообщили аналитики Domofond.ru.
Аналитики изучили ситуацию в 79 регионах, остальные субъекты они не рассматривали ввиду недостаточного объема данных. Результаты основываются на стоимости, указанной в предложениях арендодателей. Реальные сделки не всегда происходили по ценам, указанным в объявлениях.
Наибольшее снижение средней стоимости предложения аренды во втором квартале года произошло в Ямало-Ненецком автономном округе (-5,1% по сравнению с первым кварталом). Также в топ-3 вошли Алтай (-4,7%) и Новгородская область (-3,8%). На 3% снизилась средняя стоимость аренды в Калужской области, Петербурге и Карелии. В Кабардино-Балкарии аренда подешевела в среднем на 2,9%, в Волгоградской области на 2,7%, в Липецкой области на 2,6%, в Воронежской области на 2,2%.
Максимальный рост стоимости предложения аренды однокомнатных квартир по итогам второго квартала года эксперты отметили в Крыму и Краснодарском крае (по +7,1% по сравнению с первым кварталом). Также в топ-10 вошли Севастополь (+5,3%), Амурская область (+2,6%), Калмыкия (+2,5%), Астраханская и Курганская области (+2,3% и +2,2%), Мордовия (+1,8%), Хабаровский и Приморский края (+1,6% и +1,5%).
Новости тематики
- Аренда жилья в Приморском крае становится дороже
- Молодые семьи во Владивостоке получили субсидии на покупку жилья
- Приморский край опережает остальные регионы России по скорости оформления земельного участка
- В Приморье обманутые дольщики смогут получить прописку по решению арбитражного суда
- В Приморье готово к выдаче почти три миллиона гектаров
- В Приморье однокомнатную квартиру в новострое можно будет получить в аренду всего за 16 тыс. рублей в месяц
- Приморца осудили за то, что он "пригрел" гастарбайтера
- Простой мичман ТОФ получил огромную субсидию на жилье
- Против чиновников в Приморье завели дело по "дальневосточному гектару"
- У жителей Приморского края до завершения бесплатной приватизации осталось немного времени
Новости раздела
- Аренда жилья в Приморском крае становится дороже
- Блогеры со всей страны собрались во Владивостоке
- В исправительную колонию Приморского края была пресечена попытка передачи крупной партии алкоголя
- Укрощение угольной пыли
- С теплом, светом и водой
- Главный пляж Приморья убирают по утрам
- Еще два пляжа в Приморском крае официально разрешены для отдыха
- Около 2000 видеокамер обеспечили прозрачность проведения ЕГЭ-2017 в Приморском крае
- Гидов в Приморье жестко экзаменовали
- В ночь на вторник в Приморье пройдут сильные дожди
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- 2018-й станет "перекрёстный годом" России и Японии
- Новая ТОР "Южные Курилы" будет создана на Дальнем Востоке
- Общероссийский конгресс инженеров пройдет в Хабаровском крае в сентябре
- Восточный нефтегазовый форум работает во Владивостоке
- Туристический бизнес на Дальнем Востоке получит налоговые льготы
- 150 рыбодобывающих организаций Хабаровского края вышли на лососевую путину
- Новый морской терминал заработает на Дальнем Востоке через год
- В Хабаровском крае приступает к работе новая золотоизвлекательная фабрика
- В Магадане на "Майнекс-2017" собрались компании мирового уровня
- Еще одна южнокорейская авиакомпания осенью начнет выполнять полеты из Владивостока в Сеул