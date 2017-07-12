Аренда жилья в Приморском крае становится дороже

По итогам второго квартала 2017 года в 49 российских регионах ставки аренды однокомнатных квартир показали колебания в пределах 1,5% по сравнению с показателями первого квартала , в 10 субъектах РФ выросли, а еще в 20 – снизились на 1,5% и более. Об этом сообщили аналитики Domofond.ru.

Аналитики изучили ситуацию в 79 регионах, остальные субъекты они не рассматривали ввиду недостаточного объема данных. Результаты основываются на стоимости, указанной в предложениях арендодателей. Реальные сделки не всегда происходили по ценам, указанным в объявлениях.

Наибольшее снижение средней стоимости предложения аренды во втором квартале года произошло в Ямало-Ненецком автономном округе (-5,1% по сравнению с первым кварталом). Также в топ-3 вошли Алтай (-4,7%) и Новгородская область (-3,8%). На 3% снизилась средняя стоимость аренды в Калужской области, Петербурге и Карелии. В Кабардино-Балкарии аренда подешевела в среднем на 2,9%, в Волгоградской области на 2,7%, в Липецкой области на 2,6%, в Воронежской области на 2,2%.

Максимальный рост стоимости предложения аренды однокомнатных квартир по итогам второго квартала года эксперты отметили в Крыму и Краснодарском крае (по +7,1% по сравнению с первым кварталом). Также в топ-10 вошли Севастополь (+5,3%), Амурская область (+2,6%), Калмыкия (+2,5%), Астраханская и Курганская области (+2,3% и +2,2%), Мордовия (+1,8%), Хабаровский и Приморский края (+1,6% и +1,5%).

Газета "Золотой Рог", Владивосток