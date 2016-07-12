За дровами идите в МФЦ

В Приморье намерены значительно упростить и сделать максимально прозрачной процедуру обеспечения дровами жителей края. На встрече губернатора Приморья Владимира МИКЛУШЕВСКОГО с депутатами Думы Чугуевского муниципального района депутаты подняли вопрос обеспечения льготных категорий граждан дровами, сообщает пресс-служба администрации края.

В ответ Владимир Миклушевский сказал, что приморцы смогут подать заявление на выдачу древесины для собственных нужд не через лесничество, а через МФЦ или через портал Госуслуг.

- Это максимально упростит подачу жителями края заявлений на заключение договора купли-продажи для заготовки древесины для собственных нужд. Кроме того, впоследствии граждане, подавшие документы, смогут отследить свое заявление в рамках электронной очереди на официальной странице департамента. Это сделает процедуру выдачи древесины прозрачной и понятной, убрав из этого процесса недобросовестных предпринимателей, приближенных к лесничеству и некоторым главам муниципалитетов», - заявил губернатор.

Надежда ОКОВИТАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.