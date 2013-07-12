Эксперты: Приморцы не успеют построить себе жилье за 5 лет

Во Владивостоке состоялось обсуждение законопроекта, разработанного губернатором Приморского края Владимиром Миклушевским, «О бесплатном предоставлении земельных участков в целях индивидуального жилищного строительства на территории Приморского края». Земельные участки планируется предоставлять гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям.

Круглый стол, состоявшийся в Пятом арбитражном апелляционном суде, объединил представителей Законодательного Собрания Приморского края, Думы г. Владивостока и крупных приморских юридических агентств. Участники обсуждения проекта закона имели возможность высказать свои замечания, внести поправки, сформулировать пожелания в рамках рассмотрения и оформления законопроекта.

Согласно проекту закона, земельные участки, расположенные на территории Приморского края, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, будут предоставляться гражданам, имеющим двух и более детей, а также молодым семьям в аренду сроком на 5 лет для целей индивидуального жилищного строительства. По завершении строительства жилого дома, ввода его в эксплуатацию и проведения государственной регистрации права собственности на возведенный объект данные земельные участки будут передаваться в собственность граждан бесплатно.

Как уже было сказано, земельные участки планируется предоставлять гражданам на период строительства жилых домов сроком на 5 лет. Данное условие не лишено определенных трудностей и ограничений. В случае если в установленный срок жилой дом не введен в эксплуатацию, арендатор земельного участка утрачивает право на бесплатное получение его в собственность. На круглом столе подобного рода вопрос поднимался не один раз. Участники обсуждения законопроекта пытались установить, насколько данный срок реален для осуществления строительства жилого дома, введения его в эксплуатацию для обычных граждан и каковы последствия потери права на бесплатное получение земельного участка в собственность.

Свое мнение по поводу пятилетнего срока строительства жилых домов высказал член Совета Приморского отделения АЮР, координатор направления проведения экспертизы законопроектов и нормативных актов Полушин Виктор Евгеньевич.

- Помимо фактического строительства жилых домов существуют такие процедурные аспекты, как государственная регистрация права собственности, оформление и составление документации. Они также занимают значительное количество времени. Поэтому, в случае если граждане по объективным причинам в пятилетний срок не укладываются, необходимо более подробно изучить последствия и разработать санкции, которые будут применяться к данной категории граждан.

Строительство дома требует немалых затрат, однако еще больших денежных вложений требует подключение жилого дома к сетям инженерной инфраструктуры, которое осуществляется за счет арендатора. Проблема практически отсутствует, если на территории участка уже имеются инженерные сети. Но что делать тем, кому достался участок, где рядом нет ни электричества, ни воды? Подведение в такие земельные участки общих коммуникаций будет стоить очень дорого. И тогда жилой дом не будет введен в эксплуатацию не только за 5 лет, но и за значительно больший временной период.

Также на круглом столе рассматривался вопрос возможной конкуренции двух законов: закона о бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям и закона о бесплатной выдаче участков в собственность гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям. Возникает спорная ситуация: кому же должно принадлежать право первым получать земельные участки? В данном направлении необходимо расставить приоритеты. Возникает ситуация, когда число сформированных земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления, становиться недостаточным в соотношении с количеством желающих и претендующих на эти участки граждан.

Что касается молодых семей, лиц, состоящих в зарегистрированном браке, возраст каждого из которых не превышает 35 лет на момент подачи заявления, юристы отметили один важный нюанс. По их мнению, новый законопроект может стать отправной точкой для заключения гражданами фиктивных браков с целью получения бесплатных земельных участков. Для предотвращения подобных ситуаций юристы предлагают разработать определенные правила, ценз нахождения граждан в браке в рамках данного законопроекта.

Подводя итоги круглого стола, его члены отметили, что принятие данного закона даст положительный результат, будет иметь все шансы стать успешным.

- Закон поможет решить проблему нехватки жилья в регионе, станет своего рода мотивацией жителям Приморского края не покидать родные места, ну а с другой стороны, сможет привлечь в Приморье граждан других регионов. Данный закон в определенной степени может стать стимулом развития строительной отрасли на территории нашего края, - заявил в своем выступлении председатель Приморского отделения АЮР, председатель Пятого арбитражного апелляционного суда Александр Шевченко.

Поправки и замечания членов круглого стола будут включены в резолюцию, которая в ближайшее время будет направлена на рассмотрение в Законодательное Собрание Приморского края.

Анжелика ВАСЬКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.