В Приморье распространили экстренное предупреждение об опасном погодном явлении

ПРИМОРЬЕ, 12 июля, ZRPRESS. По данным Приморского УГМС, вечером 12 и ночью 13 июля в восточных районах и северо-востоке центральных районов края прогнозируются сильные (15-49мм за 12 часов и менее), местами очень сильные дожди (50 – 80мм за 12 часов и менее), на побережье ветер до 18-23 м/с.

На реке Бикин возможен выход из берегов с подтоплением пониженных участков местности, без угрозы сельхозугодьям и жилым строениям. Также возможно, кратковременное подтопление пониженных участков местности, дорог местного значения, при неисправностях дренажной системы и ливневых канализаций.

«Золотой Рог».