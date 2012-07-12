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Арсеньев собирает гумпомощь пострадавшим от наводнения кубанцам
ПРИМОРЬЕ, 12 июля, ZRPRESS. Арсеньев участвует в помощи жителям Краснодарского края, пострадавшим от удара стихии. В отделе социальной защиты населения по Арсеньевскому городскому округу идет сбор вещей для пострадавших от наводнения в Краснодарском крае.
Как рассказала начальник отдела соцзащиты Ирина ПОДГОРБУНСКАЯ, уже в первый день на призыв о сборе вещей для пострадавших от наводнения откликнулись десятки жителей города. В холле второго этажа сотрудники отдела социальной защиты сортируют вещи, которые приносят арсеньевцы. В отдельные мешки упаковывается женская, мужская, детская одежда, чтобы пострадавшим проще было найти те вещи, которые им необходимы. Эти вещи будут отправлены во Владивосток, а уже оттуда – в Краснодарский край.
В почтовых отделениях Арсеньева также идет прием посылок с гуманитарной помощью и денежных переводов с пожертвованиями. К бесплатной пересылке в почтовых отправлениях принимаются следующее вещи: средства личной гигиены (шампуни, зубная паста, зубные щетки, мыло и т.п.), моющие и дезинфицирующие средства, недорогие мобильные телефоны, постельное белье, полотенца, подушки, одеяла, одежда, обувь. Посылки принимаются в открытом виде с целью исключения фактов отправки вещей, бывших в употреблении.
Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог».
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