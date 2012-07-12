Должник по алиментам из Приморья прятался на Камчатке

ПРИМОРЬЕ, 11 июля, ZRPRESS. Судебный пристав отдела судебных приставов по Лазовскому району УФССП России по Приморскому краю в рамках розыска должника по алиментам, гр. П., получил информацию о возможном местонахождении последнего в Камчатском крае.

Предполагая, что разыскиваемый в свои 34 года наверняка управляет автотранспортом, а значит, теоретически может совершить административное правонарушение и не оплатить его в установленные законом сроки, судебный пристав-исполнитель направила запрос о наличии в УФССП России по Камчатскому краю на исполнении исполнительного производства в отношении разыскиваемого гражданина. Профессиональная интуиция не подвела судебного пристава - коллеги действительно предоставили информацию о том, на исполнении в отношении разыскиваемого должника находится исполнительное производство о взыскании административного штрафа.

Таким образом, было установлено не только место проживания должника, но и место работы, т. к. автотранспорт, на котором было совершено правонарушение, принадлежал организации.

В результате на работу направили документы для удержания задолженности из заработной платы должника и предупредили последнего об уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ.

«Золотой Рог».