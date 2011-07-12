В Находке активно решается проблема с детскими садами

В Находке на ул. Сенявина готовится к сдаче новый детский сад. Планируется, что уже к новому году учреждение примет 75 малышей в возрасте от полутора до четырех лет.

Ход работ на месте проверил глава городского округа Олег КОЛЯДИН.

Муниципальное двухэтажное здание ранее использовалось под общеобразовательные цели, здесь на условиях аренды располагалось одно из негосударственных учреждений. После того, как арендаторы съехали, помещения несколько лет пустовали, но уже совсем скоро в них начнется новая жизнь. Администрация города приняла решение выполнить полную реконструкцию здания и разместить в нем детский сад на четыре группы, в общей сложности на 75 малышей.

«В этом жилом микрорайоне улиц Сенявина, Тимирязева и других по соседству проблема с местами в детских садах стоит достаточно остро, - комментирует глава Находки Олег КОЛЯДИН. – Чтобы снять проблему сегодняшнего дня и с расчетом на перспективу принято решение привести пустующее здание в надлежащее состояние и открыть в нем несколько групп. Из бюджета на все работы направлено 14,5 млн рублей».

Двухэтажное здание вольется в структуру рядом расположенного детского сада №33, станет его вторым корпусом. Заведующая учреждением Нина ТРАЧУК уже на правах хозяйки провела главу города по будущим группам, рассказывая, где и что планируется разместить. В свою очередь подрядчик заверил, что проектом учтены все санитарные требования, которые предъявляются к дошкольным учреждениям. Особое внимание – мерам безопасности детей.

На сегодняшний день в здании произведена замены всех внутренних коммуникаций, отремонтирована кровля, установлены новые стеклопакеты, началась внутренняя отделка. Как сообщила главе начальник управления образования Наталья БОНДАРЕНКО, комплекс общестроительных работ планируется завершить в октябре. Далее последует обустройство помещений и подготовка к сдаче в эксплуатацию.

По словам Олега КОЛЯДИНА, обеспечение местами в детских садах всех желающих и непосредственно по месту проживания – одна из приоритетных задач городской администрации на текущем этапе. Решается она последовательно, с учетом анализа ситуации по каждому микрорайону Находки.

Так, буквально на днях администрация города приобрела у Приморского морского пароходства здание бывшего детского сада на ул. Советской – это будет одно из самых крупных муниципальных дошкольных учреждений на 250 мест. Группы в нем после небольшого ремонта начнут открывать поэтапно уже с этого года, что значительным образом снимет остроту проблемы по крупному жилмассиву улиц Советская и Пограничная. В другом бурно развивающемся районе МЖК ситуацию поправит ввод в строй еще четырех групп в саду №8. Также в настоящее время готовятся к сдаче две группы в детском саду №49 поселка Врангель.