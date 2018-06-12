"Любые праздники, особенно когда не нужно работать, для русского человека представляют радость"

День России - праздник или просто выходной? Мнение приморских экспертов

Большинство россиян до сих пор не знают, какой праздник отмечается в стране 12 июня. Самые компетентные высказывания приморских экспертов о празднике «День России», пишет деловая газета «Золотой Рог». Вопрос, на который отвечали респонденты, звучал для всех одинаково: «Действительно ли на ваш взгляд этот день так важен для России, или для большинства граждан 12 июня стал просто дополнительным выходным, в который можно поехать за город или в отпуск?» Мнения по этому поводу у спикеров разошлись.

Отметим, что, проведя собственный соцопрос среди жителей Приморского края, спецкор деловой газеты «Золотой Рог» выяснил: только около 18% из 100% респондентов ответили, что в этот день «была принята декларация о независимости России». Остальные не смогли вспомнить об истинном смысле праздника или дали ошибочные предположения. Однако, 80% отметили, что 12 июня должно быть официальным выходным днем. Специально для заинтересованных возникновением праздника приморцев даем справочную информацию.

На первом съезде народных депутатов РСФСР, который прошел 12 июня 1990 года, была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. В 1991 году прошли выборы президента РСФСР, на которых победил Борис Ельцин. Два года спустя, 11 июня 1992 года, по постановлению Верховного Совета РФ, 12 июня стало официальным «Днем принятия Декларации о государственном суверенитете РФ». 12 июня 1998 года первый президент России Борис Ельцин предложил переименовать праздник в «День России», официальное название которому было присвоено только 1 февраля 2002 года в связи принятием нового Трудового кодекса РФ.

Политолог, руководитель Центра социальных инноваций «Черный куб» Юрий Коломейцев:

«Безусловно, любые праздники, особенно когда официально не нужно работать, для русского человека представляют первоочередную радость. Почему выбрана дата празднования Дня России именно 12 июня - сказать не могу. Однако, предполагаю, что летние праздники не так сильно откладываются в умах людей, потому, что с конца мая у россиян начинаются каникулы и сезон отпусков. Лично для меня День России - праздник спорный. Считаю, что четкого понятия «россиянин» не существует. Сотни лет наше государство объединяло и присоединяло целые республики и народы, и, по сути, мы уже «не помним» откуда мы все образовались, и понятие россиянин давно размыто. То, что ряд стран и республик с гордостью отмечают «День независимости» - логично, ведь они были зависимы и теперь им есть от кого не зависеть.

Что же касается России, на всем протяжении своего существования со времен Рюрика - от «Золотой Орды» до фашистов – наши богатые территории всегда привлекали захватчиков, а значит, это они от нас зависели. Если говорить откровенно, для меня почти любые праздники – потеря драгоценного рабочего времени, очередной повод разрешить себе «бить баклуши».

Председатель Приморского регионального отделения «Деловой России», эксперт ОНФ Алексей Тимченко:

«День России - это дата принятия декларации независимости еще РСФСР в 1990 году, а с 1992 года - национальный праздник. Действительно, сегодня не все граждане полностью осознают важность этого праздника для всех нас, хотя по нашим наблюдениям в «Деловой России» и по данным коллег из Общероссийского народного фронта, постепенно, хоть и медленно, популярность праздника растет, особенно в последние годы. Я убежден, что это - важнейшая дата в новейшей истории нашей страны. Давайте вспомним о том, что за эти годы наша страна пережила много важнейших событий: две чеченские войны, несколько экономических кризисов, период фактически «федеративной раздробленности» в «лихие 90-е» - и в итоге стала сильным независимым целостным государством. Сегодня Россия - один из мировых лидеров, страна с развивающейся экономикой и социальной сферой. Я уверен, что полноценное восприятие праздника населением станет возможным тогда, когда более активно будут идти процессы реализации гражданской правосознательности - волонтерское движение, работа патриотических объединений, потребительский патриотизм - то есть предпочтение гражданами отечественных товаров и услуг. Есть и другие факторы, способствующие росту популярности праздника: усиление роли нашей страны в мировой политике, возвращение Крыма в состав Российской Федерации 4 года назад, постепенное развитие страны по многим направлениям. Уже сегодня все больше людей гордятся тем, что они россияне, мы видим это даже по нашим болельщикам на международных соревнованиях. Я убежден в том, что нам необходимо поддерживать в гражданах не только патриотизм «большого», государственного уровня, но и так называемый патриотизм «малых дел» - массовое участие жителей в вопросах благоустройства, развития территории проживания, вопросах оказания помощи нуждающимся, оказания поддержки близким. Все больше предпринимателей включается в работу по социальной поддержке граждан и содействию развитию территории - это тоже одна из важных составляющих. Ведь приобретя национальную независимость и суверенитет, мы создали новый смысл, в том числе и в сознании каждого гражданина. И прививать понимание этого и гордость за нашу страну надо в трех основных «средах» - в семье, на учебе или работе, в обществе в целом. Пользуясь случаем, поздравляю приморцев и предпринимательское сообщество региона с Днем России!»

Депутат Законодательного Собрания Приморья от фракции КПРФ Андрей Ищенко:

«День России не воспринимается большинством людей как праздник потому, что все наше взрослое население было рождено в стране под названием «Советский союз». Здесь играет большую роль, так называемая, память поколений, когда люди взрослого возраста помнят и с теплотой хранят в своих сердцах праздники, которые были заложены в советское время. А этот новый праздник, День России, не несет на себе никакого исторического отпечатка. На мой взгляд, это попытка власти создать иллюзию дня определенного объединения, но, не очень удачная. Дело в том, что для русского человека, который живет на нашей большой территории, понятие «Родина» имеет другое значение. Это город, где мы живем, дом, родители, дети, одним словом – все то, что нас окружает. Что касается российской молодежи – День России для нее - это очередной повод погулять и побездельничать. Поэтому, я считаю, что данный праздник - как массовый - в нашей стране вряд ли приживется».

Директор МКУ "Центр развития предпринимательства Владивостока", заместитель председателя Общественного совета при УФНС по Приморскому краю, член координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства во Владивостоке Елена Новгородова:

«День России это важный государственный праздник. С этого дня начался отсчет новой истории нашей страны. Истории демократического государства, основанного на гражданских свободах и верховенстве закона. А его главный смысл – это успех, достаток и благополучие граждан. Тогда, 12 июня, наша страна получила свое нынешнее название, новую Конституцию, равные правовые возможности для всех граждан, политических партий и общественных организаций, принцип разделения законодательной, исполнительной, и судебной властей.

Считаю, что мы можем гордиться тем, что являемся гражданами Российской Федерации и понимаем ключевое значение по обеспечению российской государственности и суверенитета России в условиях современной глобальной политики и экономики. День России для меня – это еще большой патриотический праздник, символ национального единения и гражданского мира. Поэтому пусть он сопровождается народными гуляниями, большим количеством торжественных и праздничных мероприятий и чувством единства народа нашей страны. Страны, которую мы с вами создаем, строим, и за которую отвечаем».

Президент ООО «Холдинговая компания «Лотос», магистр делового администрирования (MBA, г. Москва) Анатолий Веревкин:

«Праздники воспринимаю как ритуалы и традиции, которые сплачивают и укрепляют нацию. Я считаю, что при нынешней власти у нас в России актуальны лишь два праздника – Новый год и 9 мая. Кстати, я уверен, что важность празднования Дня победы на сегодняшнее время, гипертрофирована. Прошло более 70 лет и ветеранов, защищавших Родину на полях сражений, практически не осталось. Вокруг этого праздника образовалось много лжи, прикрываясь которой, власть скорее обслуживает себя, чем что-то дает народу. А вот День Конституции – это важнейший праздник, который развитые страны празднуют с особым трепетным отношением, но только не у нас. В России роль Конституции принижена и нарушается самой же этой властью, поэтому этот праздник и замалчивается. То есть, разъяснительная работа по поводу этого праздника сведена к минимуму».

Председатель Клуба Деловых Людей Людмила Тыщенко:

«12 июня - это день суверенитета Российской Федерации. Начало создания новой России и конец распада СССР. Именно поэтому у россиян очень неоднозначное отношение к этой дате. Сожаление об ушедшем мировом признании СССР, распаде великой, когда-то страны, во многом омрачает сознание граждан, особенного старшего поколения. Вместе с тем - это начало эры Новой России. Ее развитие и сегодняшний мировой статус заставляют гордиться страной. Мы прошли длинный путь - от полного развала предприятий и их поспешной приватизации до успешных бизнесов, созданных на пустом месте руками россиян. Именно желание созидать, делать что-либо для людей, во многом сделали Новую Россию. И сделают ее еще лучше! Считаю ли я этот день праздничным? Однозначно - да. Ознаменование новых времен всегда было отмечено праздничными датами. 12 июня - это день новейшей истории. Пройдет совсем немного времени - каких-нибудь лет сто - и ни у кого не возникнет сомнений – праздновать эту дату или нет. Если, конечно, еще что-то не произойдет, но это уже будет другая история».

Исполнительный директор кафе CFC Оксана Шабельник:

«12 июня для меня - двойной праздник!!! Во- первых, это День моего рождения ! Во-вторых – это одна из самых важных дат для россиян. Я уверена, что День России - это праздник гражданской ответственности, справедливости, мира, добра и национального единения! Это праздник гордости и уважения россиян к своему государству, краю и городу! Праздник знания истории и воспитания младшего поколения в духе патриотизма! В этот день наши соотечественники дружелюбно поздравляют друг друга в виде сообщений с красочными картинками, выезжают на природу, дачи, устраивают спортивные соревнования, салюты, гуляют и веселятся! И даже я - именинница - в этот день сначала получаю поздравления в честь России! И меня это ни сколько не огорчает, а только появляется чувство гордости за необъяснимую силу духа русских людей.

К сожалению, мы действительно слабо информированы СМИ по поводу исторических событий, происшедших 24 года назад. Однако, наши дети должны знать правду и историю об этой дате. А отдых, связанный с этим праздником, только объединяет и укрепляет наши мирные и нравственные ценности. Могу сказать только одно: мы должны уважать, любить и гордиться своей страной!»