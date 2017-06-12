Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Известный бизнесмен выступил в защиту Игоря Пушкарева
Совладелец и президент группы компаний DNS Дмитрий Алексеев разместил весьма необычный пост в «Фэйсбуке». Деловая газета «Золотой Рог» приводит его полностью.
«Я ненавижу коррупцию. Это бич управления, который искажает стимулы и порождает бардак. В ДНС знают, что у нас нулевая терпимость к коррупции. Можно быть трижды заслуженным и “пить водку с Алексеевым”, но если будут факты, то минимальная реакция – это немедленное увольнение. Но, к сожалению, у нас уже накопилась и коллекция уголовных дел и приговоров :-(
Но написать хочется сейчас о другом. Сегодня ровно год, как город Владивосток без мэра, а Пушкарев сидит в тюрьме. Надо ли этому радоваться? Ведь нужно бороться с коррупцией! Но что-то не дает испытывать удовлетворение или радость. Что?
• Мне до сих пор неприятно вспоминать картинку этапирования мэра моего города в образе опаснейшего маньяка.
• Практика, когда человека, не обвиняемого в насильственных преступлениях, содержат в тюрьме год до суда, является дикостью, совершенно не достойной современной России.
• Ситуация после ареста скорее говорит в пользу Пушкарева. Это совершенно не похоже на картинку, скажем, с Хорошавиным. Мы не увидели ни традиционных коробок с налом, не сенсационных признаний. Более того, Пушкарев выглядит скорее мужественной и стойкой жертвой.
• Если не считать дивную юридическую новацию в виде “взятки от брата”, (хорошо, что не от жены :-) ), ничего нового мы не узнали. Что, кто-то не знал, что цементный монополист аффилирован с Пушкаревым? Конечно же, я однозначно за то, чтобы наличие конфликта интересов исключало занятие государственных должностей. Но, согласитесь, это другая история.
• За этот год мы увидели совершенно удивительный феномен: “коллективный Пушкарев”. Есть ли еще такие прецеденты в современной России? Можно вообразить себе “коллективный Улюкаев” или “коллективный Сердюков”? Вообще, если вдуматься, это феноменально.
Подчеркну, я не делаю никаких оценок, описываю только впечатление, которое у меня сложилось, как у жителя Владивостока. Вся эта история, крайне негативная для развития любимого Приморья. :-(
Желаю Игорю Сергеевичу мужества, Приморью – развития, а нам всем – справедливости».
Новости тематики
- Известный бизнесмен выступил в защиту Игоря Пушкарева
- В Приморье за один день выявили 187 автомашин с тонировкой
- Два циклона идут на Приморье
- Приморский арбитраж поторопили с "делом Пушкарева"
- К середине недели погода в Приморье испортится
- Конкурс промотиваторов "Люблю Дальний Восток" пройдет на Дальневосточном МедиаСаммите-2017
- Приморье готовится отмечать День России
- Общество без барьеров
- Завтра в Приморье испортится погода
- Крестный ход из Владивостока отправляется в Сирию
Новости раздела
- Известный бизнесмен выступил в защиту Игоря Пушкарева
- Деловая газета "Золотой Рог" получила награду на Дальневосточном медиасаммите
- В Приморье "Лето на Русском" наступит через месяц
- Власти ожидают 150 тысяч заявок на дальневосточный гектар до конца года
- В десятку самых добрых городов России попал город из Приморья
- В Приморье за один день выявили 187 автомашин с тонировкой
- На Дальневосточном МедиаСаммите обсудят "другие правила" продвижения социального предпринимательства
- Даже "принцессы" во Владивостоке испытывают нужду
- Продукция приморских исправительных учреждений выходит на международный уровень
- К МедиаСаммиту на конкурс промотиваторов "Люблю Дальний Восток" пришло более 100 работ
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Комплексный план развития Комсомольска-на-Амуре получит дополнительно более 1 млрд 287 млн рублей
- На Камчатке заповедник "Командорский" открыл экотропу для наблюдения за морскими млекопитающими
- Российско-китайское сотрудничество на Дальнем Востоке обсудят на выездной сессии ВЭФ в Харбине
- Во Владивостоке ВЭФ-2017 откроется с программы MBA "Бизнес в Азии: создание и продвижение"
- На "дальневосточных гектарах" появятся четыре новых населенных пункта
- С 1 июля начнут "восстанавливать экономическую справедливость" в отношении Дальнего Востока
- Во Владивостоке появится 26-этажный деловой центр
- Мораторий на формирование пенсионных накоплений не затрагивает программу софинансирования
- С "Лучом-Энергией" произошло невероятное
- "Газпром", СИБУР и "Технолизинг" инвестируют в крупнейшую ТОР на Дальнем Востоке