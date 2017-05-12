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Амурский тигр Владик вернется в дикую природу нацпарка "Бикин" в Приморье
Тигр полностью здоров, отлично охотится и боится людей
15 мая знаменитый амурский тигр Владик вернется в дикую природу. Взрослую самостоятельную жизнь молодой самец продолжит в национальном парке «Бикин» в Приморском крае, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Свою известность тигр Владик приобрел в середине октября 2016 года, когда он ненадолго покинул тайгу и отправился на прогулку по г. Владивостоку (специалисты уверены, что до этого хищник побывал и в г. Артём). За эти несколько дней он успел попасть на десятки фото- и видеокамер, а также стать главным героем всех выпусков новостей. Спустя несколько дней «аккуратных» странствий тигра по большому городу, в результате которых он так и ни разу не вышел в жилые кварталы, его отловили специалисты группы по разрешению конфликтных ситуаций департамента охотничьего надзора Приморского края.
В Центре реабилитации (ПРОО «Центр Тигр») ему провели ветеринарный осмотр. Анализы и тесты показали, что тигр полностью здоров, отлично охотится и боится людей. Специалисты были единодушны – возвращению в дикую природу быть, осталось дождаться весны, когда в тайге сойдет снег, у копытных появится потомство, а мелкие животные отойдут от зимнего сна и выползут из своих убежищ. В это время молодому хищнику будет легче добывать пищу, а специалисты могут не опасаться, что тигр в поисках пропитания снова выйдет к людям.
В Приморье также состоялось голосование за имя для тигра, в котором победил вариант, предложенный министром природных ресурсов и экологии Сергеем Донским. Имя Владик (сокращенно от Владивосток), как прокомментировал сам министр, подходит тигру «из-за любви, которую хищник продемонстрировал к городской жизни».
В ходе всего курса реабилитации Владик находился под опекой Центра «Амурский тигр», который полностью обеспечил его кормление и ветеринарное сопровождение. Кроме того, Центр «Амурский тигр» предоставил специальный ошейник с GPS-модулем, благодаря которому специалисты будут отслеживать маршрут перемещения тигра по тайге после выпуска.
Решение о месте и дате выпуска Владика принял Росприроднадзор, которое основывалось на мнении специалистов, результатах ветеринарного осмотра и проведенных анализов. Выпуск проведет департамент по охране, контролю и регулированию объектов животного мира Приморского края при поддержке Центра «Амурский тигр» и WWF России.
В воскресенье (14 мая) в 14.00 в центре реабилитации и реинтродукции в селе Алексеевка тигр Владик будет иммобилизован и помещен в клетку. После того, как тигр придет в себя, клетку погрузят в автомобиль, который отправится в Хабаровский край. В понедельник (15 мая), клетку с тигром погрузят в вертолет, который доставит хищника в национальный парк «Бикин», где и состоится выпуск Владика в дикую природу, сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе АНО "Центр "Амурский тигр".
Досье "Золотого Рога": Национальный парк «Бикин» основан в конце 2015 года в Пожарском районе Приморья. Площадь парка 1 млн 160 тысяч гектар. Примечателен он тем, что на его территории расположен уникальный нетронутый массив кедрово-широколиственных лесов площадью около 4 тыс. квадратных километров, здесь расположены ключевые местообитания амурского тигра — по данным прошлогоднего учета, на территории созданного национального парка обитает как минимум 30 особей полосатой кошки. Долина реки, в честь которой и назван парк, в 2010 году была внесена в предварительный список объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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