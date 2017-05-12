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Предприниматели поддерживают проект "Посмотри на Владивосток"
Ставший за пять лет народным творческий фотопроект поддерживают горожане, пишет Деловая газета "Золотой Рог" - информационный партнер события.
Алина Гроссман, участник восстановления Триумфальной Арки, продолжает свое меценатство, второй год оказывая поддержку изданию фотоальбома и организации городской фотовыставки.
В этом году свое социальное участие в жизни Владивостока – через вклад в проект «Посмотри на Владивосток» - реализуют предприниматели Алексей Катриченко и Вера Ломоносова. Для них это – возможность сделать подарок родному городу.
Благотворительный взнос в формирование фотолетописи современной истории городской повседневности сделал и Александр Монастырев.
Социальное инвестирование – добрая примета нашего времени, позволяющая, в случае с проектом «Посмотри на Владивосток, реализовывать свои творческие замыслы сотням заинтересованных фотографов: в этом году их 534 – это и профессионалы и любители. Они передают нам свой взгляд на город – такой, как он есть.
Ко дню рождения Владивостока будет издан пятый альбом «Посмотри на Владивосток», а в Музее современного искусства «АртЭтаж» откроется одноименная выставка.
До презентации альбома и вернисажа выставки на сайте www.LookAtVladivostok.ru можно увидеть все 2196 фотографий, из которых международное жюри выбрало 157, а также – архив лучших фотографий предыдущих лет.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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