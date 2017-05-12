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В Приморье начал вещание детский познавательный телеканал "О!"
В мае новый детский познавательный телеканал «О!» начал вещание в сети «Интерактивного ТВ» компании «Ростелеком». Канал включен в пакеты «ТВОЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ», «ТВОЙ ПРОДВИНУТЫЙ» и «ТВОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ» и найти его можно на кнопке 316, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Телеканал «О!» – первый и единственный сегодня познавательный канал на русском языке для детей от 3-х до 8-ми лет. Программы телеканала направлены на интеллектуальное и эмоциональное развитие ребёнка. Здесь собраны лучшие развивающие передачи и мультфильмы, которые сделают время, проведённое перед телевизором, не только приятным, но и полезным.
«Мы очень рады, что новый познавательный детский телеканал «О!» теперь доступен пользователям «Интерактивного ТВ» компании «Ростелеком». Внимательное отношение этого оператора к выбору контента для своих абонентов, многообразие телеканалов самой разной тематики и, главное, особое внимание к телеканалам для детей делает его важнейшим партнёром для нас. Я искренне надеюсь, что «О!» обязательно найдёт отклик как у детей, так и у их родителей, ведь наша общая задача – сделать время, проведённое у телевизора, не только интересным, но и полезным», – говорит Анна Шнайдер, главный редактор телеканала «О!».
«С удовольствием представляем нашим абонентам с детьми новый телеканал «О!». Важно, что команда «О!» очень тщательно подходит к выбору контента, который обязательно проверяется педагогами и детскими психологами. Телеканал делает акцент на «умные» программы, мультфильмы и сериалы, которые не только развлекают, но и помогают ребенку узнавать что-то новое и развиваться. Желаем всем маленьким телезрителям приятного и познавательного просмотра», – сказала Олеся Коновалова, заместитель директора по контентной политике «Ростелекома».
«Интерактивное телевидение» – уникальный федеральный продукт «Ростелекома», которым пользуется уже 4,2 млн семей по всей России. «Интерактивное ТВ» – это новый уровень комфорта при телепросмотре, который можно настроить индивидуально под пользователя. «Ростелеком» транслирует более 200 телеканалов. Услуга «Управление просмотром» позволяет воспользоваться паузой и перемоткой, архивом программ.
Сервис «Видеопрокат» предлагает к просмотру более 2,5 тыс. художественных фильмов и сериалов различных жанров и лет, в том числе в форматах HD и 3D, а также мультфильмы, концерты, познавательные программы. Сервис «Мультискрин» позволяет объединить до пяти экранов для просмотра ТВ- и видеоконтента: телевизоры, компьютеры и ноутбуки, планшеты, Smart TV.
Телеканал «О!» (www.kanal-o.ru) входит в «Цифровое Телесемейство» Первого канала, которое насчитывает уже шесть тематических проектов, в том числе «Дом кино», «Дом кино Премиум», «Музыка Первого», «Бобёр», «Телекафе» и «Время».
Телеканалы доступны зрителям в Европе, Америке, Азии, на Ближнем Востоке, в Закавказье и Австралии. Аудитория «Цифрового Телесемейства» составляет более 55 млн человек.
Телеканал «О!» запущен в феврале 2017 года. Программы телеканала направлены как на интеллектуальное, так и на эмоциональное развитие ребёнка. На познавательном канале собраны лучшие развивающие программы и мультфильмы, которые сделают время ребёнка, проведённое перед телевизором, не только приятным, но и полезным.
В России каналы «Цифрового Телесемейства» доступны в сетях крупнейших операторов кабельного и спутникового телевидения.
Досье "Золтого Рога": Приморский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Приморского края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком». ПАО «Ростелеком» (www.rostelecom.ru) – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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