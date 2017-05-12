Во Владивостоке участников МедиаСаммита ждут уникальные мастер-классы и воркшопы

Для обладателей пакетов «Медиа-ПРО» и «Медиа-Максимум» организаторы подготовили насыщенную программу по маркетингу, журналистике, PR и SMM, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" - информационный партнер события.

Мастер-классы, лекции и воркшопы по маркетингу, журналистике, PR и SMM ожидают участников Дальневосточного МедиаСаммита-2017 в рамках пакетов "Медиа-ПРО" и "Медиа-Максимум". У обладателей пакетов есть уникальная возможность получить новые знания и пообщаться с экспертами федерального уровня. В рамках платных секций выступят издатель Meduza Илья Красильщик, преподаватели школы креативного мышления ИКРА Елена Эрман, Виктория Дерюгина и Иван Дьяченко, главный редактор Russia Beyond The Headlines Всеволод Пуля и др. Купить билеты можно на официальном сайте МедиаСаммита.

В течение двух дней Дальневосточного МедиаСаммита, 8 и 9 июня, для обладателей пакетов "Медиа-ПРО" и "Медиа-Максимум" запланирована интенсивная программа, включающая блоки "маркетинг", PR, "менеджмент" и "медиа".

Участников ожидают секции "SMM-маркетинг" и "Интернет-маркетинг" при участии преподавателей школы креативного мышления ИКРА Елены Эрман, Виктории Дерюгиной и Ивана Дьяченко. И "E-commerce", главным спикером которой станет Александр Иванов, президент НАДТ (национальной ассоциации дистанционной торговли), куда входят такие компании, как eBay, Avito, LaRedute и др.

Также пройдут отдельные воркшопы от Елены Эрман, Виктории Дерюгиной и Ивана Дьяченко.

Досье "Золотого Рога": Елена Эрман окончила Санкт-Петербургский университет экономики и финансов, кафедра "Маркетинг". По диплому — профессиональный маркетолог. Работала в WBD, Henkel, Hieneken.

Иван Дьяченко — креативный директор digital-агентства Jamu. Создавал, владел и убивал креативный бизнес. Работал на стороне клиента. За плечами: Action, Dentsu Aegis, три сотни проектов и десяток наград. Heineken, Coca-Cola, Nestle,Tetrapak, Nescafe, Powerade, Эстафета Олимпийского огня.

Виктория Дерюгина — с 2010 года директор по стратегическому планированию и исследованиям в РА Digitalizm. Клиенты: Sandoz, McDonald’s, Kimberley Clark, MasterCard, JTI, etc. С 2005 по 2010 год: Brand Manager P&G, L’Oreal, SABMiller.

Обладатели пакетов "Медиа-ПРО" и "Медиа-Максимум" также смогут посетить мастер-классы "Грань будущего" и "Грамотное управление сотрудниками" от основателя крупнейшей на Дальнем Востоке и в Сибири сети автомаркетов Гиперавто Сергея Ткачёва.

— На мастер-класс "Грань будущего" меня вдохновила поездка в Кремниевую долину, где я посетил высокотехнологичные компании — Google, Facebook, Apple, встретился с экспертами. Получил много знаний о том, что ждет сферу медиа в ближайшие 10-20 лет. Такой, как сейчас, она уже не будет, кардинально поменяв сам принцип и каналов, и контента. И специалисты этой сферы тоже должны меняться, в противном случае они останутся без работы. Яркий пример глобальных изменений – появление блогеров. Уже сегодня у многих из них аудитория в разы больше, чем у всех газет Приморского края вместе взятых, — сказал Сергей Ткачёв.

Состоится творческая встреча с издателем интернет-СМИ Meduza Ильей Красильщиком – "Как делать медиа в эпоху плохих новостей".

— Мы еще ни разу не рассказывали про "Медузу" дальше, чем в Новосибирске. В Москве рассказывать уже надоедает — все все слышали. А во Владивостоке все как с чистого листа — лишь бы вопросы были. Я всегда оцениваю успешность мероприятия и выступления по количеству хороших вопросов. Очень на них надеюсь. Кроме того, я никогда не был на Дальнем Востоке, и это, я считаю, преступная халатность, — говорит Илья Красильщик.

Генеральный директор Tigermilk Media Арсений Ашомко проведет мастер-класс "Как создать СМИ без сайта".

— Я расскажу участникам МедиаСаммита о новейшем медийном формате работы в цифровой среде — без сайтов, исключительно на базе социальных сетей и прочих открытых платформ. Тема очень многогранная. В этой модели есть масса сложностей для медийного бизнеса, но она, безусловно, очень привлекательна для аудитории — конечных пользователей и потребителей контента, — сказал гендиректор Tigermilk Media.

Обладатели пакетов "Медиа-ПРО" и "Медиа-Максимум" также узнают о трендах новых медиа на мастер-классе преподавателя института массмедиа РГТУ Максима Корнева и о маркетинге медиапроектов на мастер-классе мультимедийного продюсера Оксаны Силантьевой.

Кроме этого, на МедиаСаммите в рамках платных пакетов пройдут мастер-классы:

директора макетингового агентства "Лайка" Дмитрия Куликова -"Стратегия win-win во взаимодействии блогера и бизнеса";

-"Стратегия win-win во взаимодействии блогера и бизнеса"; директора по развитию "Лайфхакера" Родиона Скрябина — "Как правильно покупать нативную рекламу";

— "Как правильно покупать нативную рекламу"; гуру пиара, главного редактора журнала "Пресс-служба" Тимура Асланова - "Работа с негативом. Управление репутацией".

Главный редактор Russia Beyond The Headlines Всеволод Пуля проведет мастер-класс "Экспресс-медиаменеджмент. Все, что нужно знать об управлении современной редакцией за 1,5 часа".

— В этот раз будет меньше медиафутурологии, буду больше говорить про вещи, с которыми современные журналисты сталкиваются каждый день. Например, о проблемах, связанных с необходимыми digital-изменениями в редакции. О правильном выборе редакционной аналитики. Обязательно расскажу о том, что мы в RBTH сделали за прошлый год и что планируем в скором времени, — сказал Всеволод Пуля.

Напомним, Дальневосточный МедиаСаммит-2017 — главное событие медиаотрасли на Дальнем Востоке — пройдет 8-10 июня в кампусе ДВФУ. Планируется, что в этом году МедиаСаммит соберет в два раза больше участников, чем в прошлом. Ведущие представители медиасообщества Дальнего Востока и приглашенные эксперты, а также делегации иностранных журналистов обсудят последние тренды блогосферы, digital-маркетинг, фактчекинг, PR для стартапов, возможности социальных медиа и другие актуальные вопросы развития отрасли.

В этом году форум значительно расширяет формат и предлагает несколько вариантов участия. Оргкомитет подготовил индивидуальные пакеты для отдельных гостей и делегаций, которые можно выбрать при регистрации на официальном сайте мероприятия.

Председатель Приморского отделения Союза журналистов России Виктор Суханов:

- В этом году мы решили изменить формат участия в Дальневосточном МедиаСаммите. К этому нас подтолкнула объективная ситуация. Если в первые годы проведения мероприятия мы решали в основном задачу повышения медиаграмотности журналистов и редакторов Приморского края, на что и направлена субсидия администрации Приморского края, то уже в прошлом году форум расширил и географию участников, и спектр тем для обсуждения, и представительство специалистов из смежных областей (PR, реклама, маркетинг, информационные технологии, SMM).

Поэтому в этом году мы предлагаем нашим участникам несколько пакетов. В базовом варианте они получат все то, к чему привыкли за трехлетнюю историю МедиаСаммита – секции по различным медийным направлениям, мастер-классы для редакторов, журналистов, видеооператоров. Для организации мероприятий с участием экспертов по этим направлениям и предусмотрена субсидия от администрации Приморского края. Но, учитывая, что форум значительно расширил свои границы, мы хотим сделать его максимально полезным и для представителей смежных областей. Поэтому догворились с ведущими федеральными экспертами в области digital-маркетинга, SMM, медиаменеджмента и др., которые готовы провести на полях МедиаСаммита прикладные мастер-классы и предметные дискуссии. Именно такие мероприятия с ограниченным числом участников и включены в пакеты "Медиа-ПРО" и "Медиа-Mаксимум".

Со своей стороны, мы как организаторы сделаем все возможное для того, чтобы все участники мероприятия получили максимально полезные знания и навыки и смогли их применять на практике в своей ежедневной деятельности.

Напомним, первый МедиаСаммит прошел летом 2014 года по инициативе регионального отделения Союза журналистов России и администрации Приморского края. Дальневосточный МедиаСаммит-2016 собрал на площадке Дальневосточного федерального университета более двух тысяч участников. Это гости из более чем 10-ти регионов страны, представители СМИ, госструктур и бизнеса, эксперты федерального уровня и делегации коллег из Китая и Японии.