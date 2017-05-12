Приморцы не спешат в присяжные заседатели по уголовным делам

В Приморском краевом суде недавно в третий раз не удалось сформировать коллегию присяжных заседателей по делу так называемой «кировской банды». Одной из причин, по официальному сообщению, является неприбытие в указанный срок вызванных кандидатов в присяжные, или, иными словами, отказ участвовать в судебном процессе. И это далеко не единичный случай, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

Зачастую из 2000 человек, которым были направлены письма с приглашением исполнить свой гражданский долг, не набирается и двух десятков. В ходе жестко регламентированной законом процедуры отбора отсеиваются те, кто по различным обстоятельствам не может быть присяжным заседателем. В итоге то самое известное всем число - двенадцать - становится недосягаемым.

Как сообщили деловой газете «Золотой Рог» в Приморском краевом суде, явка кандидатов в присяжные в настоящее время составляет в среднем 1-4% от вызываемых. Иногда сформировать коллегию удается с третьего-четвертого раза, отправляя сотни дополнительных писем.

По мнению экспертов, ситуация должна измениться благодаря серьезным законодательным изменениям в работе судебной системы в части применения института присяжных заседателей. Некоторые из них вступают в силу с 1 июня 2017 года, основная часть - с 1 июня 2018 года. Корреспондент «Золотого Рога» попытался разобраться в сути поправок и нюансах работы института присяжных заседателей по уголовным делам в крае.

Присяжных приглашает подсудимый

Напомним, что институт присяжных возродился в России более 20 лет назад, с их участием рассматриваются дела по особо тяжким преступлениям, таким как убийство, бандитизм, нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть и другим. Причем рассмотрение дела в суде с участием присяжных происходит по просьбе подсудимых. В настоящее время такие дела рассматриваются только в судах субъектов Федерации, в нашем крае - в Приморском краевом суде, и этот факт правозащитники считают ущемлением прав тех, чьи дела рассматриваются на уровне районных судов, что было учтено в работе по совершенствованию законодательства.

В соответствии с поправками увеличивается количество дел и судов, в которых можно выносить решение с участием присяжных. С 1 июня 2018 года помимо судов уровня субъекта (краевых и областных) по преступлениям, предусмотренным ч. 2 ст. 105, 277, 295, 317 и 357 УК РФ, по которым в качестве наиболее строгого вида наказания не могут быть назначены пожизненное лишение свободы или смертная казнь, а также ч.1 ст. 105 и ч. 4 ст. 111 УК РФ, предусмотрена возможность привлекать присяжных заседателей при рассмотрении дел в районном суде, чего не было раньше.

Как пояснила деловой газете «Золотой Рог» судья Приморского краевого суда Светлана ЛЮБЕНКО, с вступлением поправок в силу в краевом суде коллегии будут формироваться из 8 присяжных заседателей, по поводу районных судов законодатель считает достаточным привлечь к процессу 6 присяжных. Возможно, такая мера поможет решить проблему формирования коллегий присяжных, существующую сегодня в целом по стране.

Дошло до районов

- Важно, что введение суда присяжных в районных судах поставит подсудимых в равное положение, потому что в краевом суде слушаются дела по убийствам при отягчающих обстоятельствах (например, корыстный мотив, убийство несовершеннолетнего и другие), а в случае убийства без отягчающих обстоятельств дело слушается в районных судах. Теперь обвиняемый по такому делу человек также будет иметь право на рассмотрение его с участием присяжных, - сказала Светлана Валерьевна. - Это реализация президентской политики по развитию института присяжных в стране.

В числе нововведений, которые призваны упростить формирование коллегии и начнут действовать уже с этого года, - сокращение количества кандидатов в присяжные, которые могут быть отведены сторонами немотивированно. Теперь вычеркнуть из списка без объяснения причин можно будет только одного человека, а при обсуждении кандидатов сторонам предоставляется возможность задать каждому из оставшихся кандидатов в присяжные вопросы, которые связаны только с выяснением обстоятельств, препятствующих участию его в рассмотрении уголовного дела. Задавать иные вопросы не разрешается.

Ожидается, что с вступлением в силу всех поправок институт присяжных заработает в крае несколько активнее. Пока же в среднем за последние пять лет при участии коллегии присяжных рассматривалось от 10 до 20% дел данной категории. Например, в 2012 году из 100 оконченных дел 11 были рассмотрены с участием присяжных, в 2014-м - из 81 дела - 10, в 2016 году из 30 подобных дел в 6-ти вердикт выносили присяжные заседатели. Снижение общего числа дел, рассмотренных при участии присяжных, в краевом суде объяснили изменениями в части подсудности того или иного деяния: в последние годы количество статей УК, по которым возможно участие коллегии присяжных, сокращалось.

В то же время далеко не каждый подсудимый ходатайствует о рассмотрении его дела в данном порядке, ведь, как говорится, вердикт присяжных обжалованию не подлежит.

Вердикт обжалованию не подлежит

- Приговор, постановленный на основании вердикта присяжных, нельзя обжаловать, мотивируя тем, что они неправильно оценили доказательства, мол, я им говорил, что не совершал, а присяжные признали меня виновным… - поясняет Светлана Любенко. - В отличие от приговора, вынесенного по делу, рассмотренному без присяжных заседателей, который можно отменить, мотивируя тем, что суд неправильно оценил доказательства, мы не знаем, как оценивали деяние присяжные заседатели (тайна совещательной комнаты!). Вердикт присяжных сам по себе не обжалуется. Приговор может быть обжалован, если допущены какие-то процессуальные нарушения или после вердикта встает вопрос о неправильной квалификации действий по статье УК, о необоснованно мягком или суровом наказании - по мнению различных сторон. И когда подсудимые пишут жалобы на неправомерное решение присяжных, Верховный суд оставляет их без рассмотрения - вердикт присяжных не обжалуется. Поэтому некоторые подсудимые очень задумываются, стоит ли обращаться к суду присяжных.

Весьма распространено мнение, что в целом присяжные чаще выносят оправдательные приговоры в сравнении с судебными разбирательствами, которые проводятся профессиональными судьями. Статистика, предоставленная Приморским краевым судом, этот тезис подтверждает не в полной мере, а порой и опровергает. Например, в ходе рассмотренных с участием присяжных в 2012 году 11 дел данной категории было осуждено 14 человек и оправдано 3 человека. В 2014 году на 31 осужденного приходилось два оправданных, в 2016 году вердикт присяжных «виновны» услышали шестеро, «не виновны» - семь подсудимых. Но некоторые решения присяжных были все-таки отменены - по процессуальным основаниям.

- Действительно, оправдательный вердикт присяжных довольно часто отменяется по процессуальным основаниям. В законе есть требования: в ходе судебного разбирательства в присутствии присяжных выясняются только обстоятельства фактов, без всяческих историй, не связанных с данным делом, - рассказывает судья. - Перед присяжными ставятся три основных вопроса: было ли деяние? совершил ли его этот человек? и виновен ли он? И когда до них пытаются донести другую информацию, чтобы повлиять на ответы членов коллегии, это является нарушением закона. Тем не менее зачастую сторона защиты подобные действия допускает, порой даже неумышленно.

В бюллетенях Верховного суда есть немало информации о том, почему отменяются приговоры, в том числе и оправдательные, вынесенные судом присяжных. Чаще всего - потому что защитник допустил незаконное воздействие на присяжных путем предоставления информации, которая не имеет отношения к фактическим обстоятельствам, но может вызвать переубеждение и повлиять на решение. Задача судьи - не допустить никаких подобных процессуальных нарушений, которые в последующем могут повлечь отмену приговора.

Судьи ценят

В целом же профессиональные судьи работу своих непрофессиональных коллег оценивают высоко.

- В большинстве своем присяжные - люди с большим жизненным опытом, их очень сложно провести. Присяжным разъясняются правила оценки доказательств - они в законе прописаны. Мы исходим из презумпции невиновности: неустранимые сомнения должны толковаться в пользу обвиняемого, но надо обдумать каждое доказательство и понять, что они действительно неустранимы. По делам, которые приходилось рассматривать с участием коллегии присяжных, у меня никогда не было претензий к их решениям, - делится опытом судья. - Люди проникаются ответственностью, очень внимательно слушают, записывают, задают вопросы, из которых видно, что они не упускают нюансы. В результате рождается выверенное продуманное решение. Некоторое время назад мы слушали дело педофила из Пожарского района, который изнасиловал и убил девятилетнюю девочку. Процесс длился полгода, пришлось назначить три дополнительные экспертизы, которые дали развернутую судебно-медицинскую оценку. Вердикт присяжных был единодушным: виновен. В итоге он получил пожизненный срок. Так что некоторые подсудимые, совершившие тяжкие преступления, не заявляют ходатайств о рассмотрении дела в суде присяжных, зная, что вердикт нельзя будет оспорить.

Но есть и те, кто суд присяжных рассматривает как единственную возможность доказать, что он не виновен. И, как видим, не часто, но все-таки доказывают. Хотя для этого как минимум нужно сформировать коллегию присяжных заседателей. Напомним, как это делается.

Попасть в присяжные

- Списки кандидатов в присяжные заседатели формируются путем случайной выборки из списков, предоставленных краевому суду администрацией Приморского края, которые, в свою очередь, формируются из списков избирателей. Кандидаты вызываются в суд письмом, в котором прописаны обстоятельства, освобождающие человека от исполнения обязанностей присяжных, - объясняет Светлана Любенко. - Для присяжных предусмотрено денежное вознаграждение не меньше среднего заработка по его месту работы. Например, в 2016 году присяжные заседатели в нашем крае получали от 592 до 790 рублей за каждый день присутствия в суде.

Кроме этого, присяжным заседателям в соответствии с законом возмещаются командировочные и транспортные расходы, на основной работе сохраняются все гарантии и льготы. Законом предусмотрена административная ответственность руководителя предприятия, препятствующего явке кандидата в присяжные. Наверное, получая такую зарплату, нашлись бы желающие поработать присяжным, но закон требует не инициативного участия, а случайной выборки, чтобы в состав коллегии не попали ангажированные люди.

«Выполнение обязанностей присяжного заседателя - это гражданский долг и почетное право. Коллегия присяжных заседателей - независимый полномочный субъект правосудия. От вашей ответственности и объективности будет зависеть, понесет ли виновный заслуженное наказание, будет ли освобожден невинный», - говорится в официальном вызове, который направляется каждому кандидату.

Однако большинство, получив письмо, находит для себя массу причин не явиться в обозначенный срок. Зато в соцсетях активно обсуждается то или иное дело, и авторы комментариев четко знают, как его надо было разрешить и кто в реальности заслуживает наказания. Сотрудников суда, вновь и вновь пытающихся сформировать коллегию присяжных по тому или иному делу, такая разница между активностью в реальности и в Сети, прямо скажем, огорчает.

Реальная демократия

- Раз вы так активны и знаете, как то или иное дело надо разрешить, ну примите приглашение выступить в качестве присяжного заседателя и сами вынесите решение… Вы увидите эту работу изнутри, сможете сами исследовать доказательства сторон и вынести выверенное решение, - говорит эмоционально профессиональный судья. - Это реальная демократия, потому что правосудие - одна из функций государства, и рядовые граждане в коллегии присяжных исполняют эту функцию. Участие в коллегии присяжных поднимает правосознание граждан, правовую культуру, учит их быть более ответственными к любым решениям и поступкам. Когда от нас уже после вынесения вердикта уходят присяжные, многие выказывают уважение к суду, некоторые говорят, что пересмотрели свои взгляды на жизнь, столкнувшись с тяжелой задачей оценки человеческих деяний.

- Я не спал пять ночей, прежде чем вынести свой вердикт, - поделился опытом работы один из заседателей, - но ни разу не пожалел о том, что попал в ту самую случайную выборку кандидатов в присяжные.

- Хотелось бы, чтобы как можно больше людей прошли через институт присяжных, - резюмирует Светлана Любенко, - с вступлением в силу всех поправок в законодательство, возможно, так и будет. В судейском сообществе не исключают роста количества дел, рассмотренных этим независимым субъектом правосудия, и готовятся к работе в новых условиях.

...От тюрьмы и от сумы не зарекайся - гласит старинная русская пословица, и жизнь не раз доказывала многим ее мудрость. Но есть ли у нас шанс на независимое правосудие, если сегодня мы отказываем в нем кому-то другому, который так надеется на беспристрастный вердикт присяжного заседателя…

Досье "Золотого Рога":

В соответствии со статьей 3 Федерального закона «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» присяжными заседателями могут быть граждане, включенные в списки кандидатов в присяжные заседатели и призванные в установленном Уголовно-процессуальным кодексом РФ порядке к участию в рассмотрении судом уголовного дела.

Присяжными заседателями и кандидатами в присяжные заседатели не могут быть лица:

1) не достигшие к моменту составления списков кандидатов в присяжные заседатели возраста 25 лет;

2) имеющие непогашенную или неснятую судимость;

3) признанные судом недееспособными или ограниченные судом в дееспособности;

4) состоящие на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психических расстройств.

К участию в рассмотрении судом конкретного уголовного дела в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом РФ, в качестве присяжных заседателей не допускаются также лица:

1) подозреваемые или обвиняемые в совершении преступлений;

2) не владеющие языком, на котором ведется судопроизводство;

3) имеющие физические или психические недостатки, препятствующие полноценному участию в рассмотрении судом уголовного дела.

В соответствии со статьей 7 Федерального закона «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» граждане, включенные в общий или запасной список кандидатов в присяжные заседатели, исключаются из указанных списков высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ в случаях:

1) выявления обстоятельств, указанных в части 2 статьи 3 настоящего Федерального закона;

2) подачи гражданином письменного заявления о наличии обстоятельств, препятствующих исполнению им обязанностей присяжного заседателя, если он является:

а) лицом, не владеющим языком, на котором ведется судопроизводство;

б) лицом, не способным исполнять обязанности присяжного заседателя по состоянию здоровья, подтвержденному медицинскими документами;

в) лицом, достигшим возраста 65 лет;

г) лицом, замещающим государственные должности или выборные должности в органах местного самоуправления;

д) военнослужащим;

д.1) гражданином, уволенным с военной службы по контракту из органов федеральной службы безопасности, федеральных органов государственной охраны или органов внешней разведки, - в течение пяти лет со дня увольнения;

е) судьей, прокурором, следователем, дознавателем, адвокатом, нотариусом, должностным лицом службы судебных приставов или частным детективом - в период осуществления профессиональной деятельности и в течение пяти лет со дня ее прекращения;

е.1) имеющим специальное звание сотрудником органов внутренних дел, таможенных органов или органов и учреждений уголовно-исполнительной системы;

е.2) гражданином, уволенным со службы в органах и учреждениях, указанных в подпункте «е.1» настоящего пункта, - в течение пяти лет со дня увольнения;

ж) священнослужителем.

Ирина БАРАННИК.