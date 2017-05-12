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Во Владивостоке "расцвели" фонтаны и тюльпаны
С 1 мая во Владивостоке открылся весенне-летний сезон фонтанов, которые будут радовать горожан и гостей города до первых заморозков. А на городских клумбах, в парках и скверах вовсю цветет форзиция и распустились тюльпаны, пишет Деловая газета «Золотой Рог».
Все фонтаны перед началом весенне-летнего сезона специалисты муниципального предприятия электрических сетей расконсервировали, промыли и отремонтировали, отрегулировали водные струи и настроили подсветку. На обслуживании у городского предприятия не только фонтаны на улице Адмирала Фокина и главный свето-музыкальный на Спортивной набережной, но и весь водный комплекс на Университетской набережной на острове Русском.
Специалисты другого муниципального предприятия - «Содержание городских территорий» - заняты уходом за городскими клумбами. Традиционно первые цветы - тюльпаны - уже распустились в районе остановок общественного транспорта «Фабрика «Заря», «Молодежная», на улицах Светланской, Фонтанной, Русской, проспекте 100-летия Владивостока и других. Помимо тюльпанов во Владивостоке сейчас цветут форзиция, багульник, сакура.
В ближайшее время городские озеленители приступят к высадке на клумбы однолетних цветов. Традиционно летом в городе распустятся виола, сальвия, агератум, тагетес и другие цветы различной палитры.
Светлана СМИРНОВА.
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