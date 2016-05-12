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У губернатора Приморья появился новый советник

12 Мая 2016, 17:35 | Приморье

Глава региона назначил советника по стратегическим направлениям развития Приморского края. Им стал депутат Законодательного Собрания Сергей Сопчук, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

По поручению губернатора советник будет курировать наиболее важные направления развития Приморского края, такие как развитие туризма, крупных инвестпроектов, включая территории опережающего развития, Свободный порт Владивосток и дальневосточный гектар.

Отметим, Сергей Сопчук – руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Приморского края. Работает в комитете по социальной политике и защите прав граждан.

Сергей Сопчук с отличием окончил Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации. За активное участие в законотворческой деятельности и многолетнюю добросовестную работу указом Президента РФ награжден медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Почетной грамотой Совета Федерации и Почетной грамотой Государственной Думы РФ, а также Почетным знаком Государственной Думы «За заслуги в развитии парламентаризма».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: губернатор  стратегия  советник  миклушевский 



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Комментарии

  • куратор18:00, 12.05.2016#

    Предлагаю- убрать Горчакова на пенсию и пусть он извинится перед инвалидами за обман по поводу оплаты ЖКУ, Сопчаку дать этот портфель.

  • 7719:49, 12.05.2016#

    Офигеть, главный таможенный контрабандист, будет советовать губернатору, как вывести контрабанду уже на стратегический уровень.

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