Козел Тимур идет на поправку после укуса тигра Амура

Козёл Тимур, который находится в московской ветеринарной клинике после укуса тигра Амура, идёт на поправку. Об этом сообщил официальный сайт Приморского сафари-парка.

«У Тимура ранка заживает. Там нашли какую-то бактерию необычную, на неё нужен был специальный антибиотик», — сообщил директор сафари-парка Дмитрий Мезенцев.

Как уже сообщал «Золотой Рог», в апреле козёл Тимур был доставлен в московскую ветклинику из-за ран, нанесённых «дружеским» укусом тигра Амура.

Фото Дмитрия Мезенцева.