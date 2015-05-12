20 тысяч новых кедров высажены в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье

День кедра 11 мая в пятый раз прошел в Хасанском районе Приморья. Его организаторами выступили Всемирный фонд дикой природы (WWF) России и национальный парк «Земля леопарда». В ходе акции, в которой принимал участие и журналист "Золотого Рога", было высажено 20 тысяч кедрушек.

В этом году День кедра был посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В честь памятной даты на территории национального парка «Земля леопарда» в районе реки Нарвы была заложена аллея и установлена табличка, сообщающая, что посадки кедра в 2015 году приурочены к юбилею Победы.





Татьяна Барановская, директор ФГБУ «Земля леопарда». Автор фото - Марина Божко.

«В радиусе 25 километров от реки Нарвы, где мы сажаем сегодня кедры, обитают 17 леопардов. В целом же количество редких пятнистых кошек, зафиксированных в этом году фотоловушкамина территории национального парка, составляет уже 57 особей. В первую очередь мы высаживаем здесь кедры для них, и после акции будем продолжать заботиться о посадках, потому что кедровый лес очень важен для леопардов. Надеюсь, что лет через 100, когда наши правнуки будут ехать этой дорогой, вокруг уже будет настоящая кедровая тайга. И пусть 20 тысяч саженцев – это относительно немного, лишь капля в море, но море складывается по капельке», - говорит Татьяна Барановская, директор ФГБУ «Земля леопарда».

Впервые празднование Дня кедра состоялось в 2011 году в Хасанском районе Приморья в рамках кампании WWF «Посади лес для леопарда», поддержанной Ситибанком и направленной на восстановление хвойно-широколиственных лесов в местах обитания самой редкой кошки планеты. Тогда за два года добровольцами под полог леса был высажен 1 миллион саженцев кедра корейского. С тех пор, с каждым Днем кедра, количество кедрушек в местах обитания дальневосточного леопарда увеличивается.





Юрий Дарман, директор Амурского филиала WWF России, Заслуженный эколог РФ. Автор фото - Марина Божко.

«Сегодня уже пятый год как мы сажаем кедры на «Земле леопарда», и я счастлив, что их количество уверенно приближается к 1,5 миллионам. Будет кедр – будут орехи, будут орехи – будут олени, кабаны, значит, будет хорошо и леопардам, и тиграм. А главное, что измениться сама экологическая обстановка в лесу: он станет более влажным, перестанет гореть, и это будет та экосистема, которая была здесь 100 лет назад, когда сюда пришли люди. А еще я уверен, что тот, кто однажды посадил кедр, никогда не позволит себе поджечь тайгу», - говорит Юрий Дарман, директор Амурского филиала WWF России, Заслуженный эколог РФ.





Традиционно основными участниками Дня кедра стали волонтеры, школьники Хасанского района, студенты Института лесного и лесопаркового хозяйства ПГСХА и представители общественных организаций. Именно их руками на «Земле леопарда» были высажены 20 тысяч кедрушек, выращенных в лесном питомнике Приморской государственной сельскохозяйственной академии по заказу WWF России.

















Автор фото - Марина Божко. Газета «Золотой Рог», Владивосток.